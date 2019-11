Inge Steinberg aus Achim bekommt vor Ort Hilfe von ihrer "rechten Hand" Ali Nduni und einem einheimischen Brunnenbauer (von links). (Inge Steinberg)

„Wer hier lebt, hat buchstäblich nichts“, beschrieb Inge Steinberg die Lebensumstände der Menschen in der kenianischen Savanne. Rund um Majikuku zum Beispiel, nahe der Südküste, leben Familien in löchrigen Schilfhütten, sind Hitze und Regengüssen fast schutzlos ausgeliefert. Hunger und Krankheiten beuteln besonders die Kinder, der Mangel an Bildungsmöglichkeiten verwehrt ihnen zudem eine Zukunft selbst auf niedrigstem Niveau. Sie werde weiterhin kämpfen, Brunnen bohren, Kindergärten und Toilettenhäuschen errichten lassen, erklärte die Achimerin am Anfang des Monats, kurz vor ihrer erneuten Abreise in das Land am Indischen Ozean.

Der Stolz über das Erreichte, aber auch die Wut gegenüber Korruption und Vetternwirtschaft bilden den Motor, der Inge Steinberg zu immer neuen Projekten antreibt. Spendengelder, die sie in den vergangenen Jahren über den von ihr gegründeten Verein „Hand in Hand für Ukunda“ generieren konnte, flossen umgehend in den Bau verschiedener Projekte. So gelang zum Beispiel die Fertigstellung einer Grundschule für zwei Klassen in der Nähe von Ukunda, für deren Besuch die Mädchen und Jungen Hin- und Rückwege von jeweils mehr als fünf Kilometern klaglos in Kauf nehmen. Zwei Lehrerinnen betreuen die Kleinen, die selten ihr genaues Alter kennen, aber begeistert alles Wissen aufsaugen, das ihnen dort vermittelt wird. Etwa 30 Euro sind der Lohn, den die Pädagoginnen für ihre Arbeit monatlich von der Stadtverwaltung der Kreisstadt Kwale erhalten. Die Uniformen indes, mit der die Kids selbstbewusst ihren Bildungswillen unterstreichen, werden über die Stiftung finanziert.

Die Schulbänke, die Tischler Bahati Swalehe Shambi aus Palmbrettern zimmert, entstehen unter freiem Himmel und ohne Zuhilfenahme irgendwelcher Maschinen. Im Schatten eines Baumes sägt, schmirgelt und lackiert der 36-Jährige das Mobiliar für die Einrichtungen, kann jedoch mit seiner Arbeit kaum den Unterhalt für seine fünfköpfige Familie verdienen. Nur der Anbau einiger Nutzpflanzen, die unter der sengenden Hitze kaum oder nur spärlich gedeihen, gewährleistet letztendlich das karge Dasein von Eltern und Kindern.

Dass sie mit ihrer Arbeit und trotz der stetigen Unterstützung ihres kenianischen Mitstreiters Ali Nduni die Situation vor Ort nicht wirklich und auf Dauer retten kann, ist Inge Steinberg klar. Den Gedanken daran, dass in der kargen Landschaft fernab jeder Zivilisation nach Abschluss der zweijährigen Basis fast allen Kindern ein weiterführender Bildungsweg versperrt bleibt, verdrängt sie jedoch.

„Lesen und schreiben, rechnen mit plus und minus“, vielmehr könne in der Kürze der Zeit und mit den beschränkten Mitteln natürlich nicht vermittelt werden. Die Minimalversorgung mit diesem Lernstoff sei jedoch mehr, als den meisten Kindern auf großen Teilen des Kontinents überhaupt zuteil würde. „Wir sind noch lange nicht am Ziel“, unterstrich Inge Steinberg ihr Vorhaben tätiger Hilfe und Nächstenliebe auch für die Zukunft.

Konkrete Vorhaben für das kommende Jahr hatte Inge Steinberg im Gepäck, als sie nun das Flugzeug über Istanbul nach Mombasa bestieg. „Mir ist es sehr wichtig, den Kindern ein Mindestmaß an Bildung zu ermöglichen“, erklärte sie am Vorabend ihrer Abreise und zählte anschließend auf, was vor Ort gerade abgearbeitet beziehungsweise noch im Werden sei.

Neben der Vollendung der Grundschule in Majikuku stünde das Bohren mehrerer Brunnen diesmal im Vordergrund in einer Region, die über so gut wie gar kein Wasser verfüge. Der Preis pro Stück betrage, je nach der zu erreichenden Tiefe, zwischen 800 und 1000 Euro, vier davon seien bereits fertiggestellt. „Hierzulande drehen wir den Hahn auf und machen uns keinerlei Gedanken darüber, dass Wassermangel weltweit das Leben Millionen von Menschen bedroht“, versuchte sie zu sensibilisieren.