Wie es um die Situation der Hebammen im Landkreis aussieht, darüber hat die Kreisverwaltung nun informiert. (Fredrik von Erichsen/DPA)

Landkreis Verden. Die geburtshilfliche Versorgung im Landkreis Verden war nun Thema im Kreis-Sozial- und Gesundheitsausschuss, der sich am Montag getroffen hat. Die FDP-Kreistagsfraktion hatte dieses Thema mit einem Fragenkatalog an die Kreisverwaltung angestoßen – und diese hat nun geantwortet. Landrat Peter Bohlmann (SPD) erklärte während der Sitzung, dass es „grundsätzlich überall einen Fachkräftemangel gibt. Busfahrer, Pflegepersonal, das zieht sich durch alle Bereiche“, zählte er auf. „Was Hebammen angeht, da ist der Landkreis Verden aber noch relativ gut aufgestellt.“ Er machte aber auch deutlich, dass die Attraktivität dieses Berufes unter anderem durch die hohe Versicherung, die Hebammen zahlen müssen, gemindert werde. „Das können wir aber nicht beeinflussen. Diese Stellschrauben werden auf Bundesebene bedient.“

Unter anderem wollte die FDP-Fraktion im Verdener Kreistag vom Landrat wissen, was der Landkreis tue, um Hebammen in der Region zu binden. „Die Sicherstellung einer ausreichenden Hebammenversorgung ist dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, den Berufsverbänden der Hebammen sowie der von Hebammen geleiteten Einrichtungen auf Bundesebene übertragen worden. Da dem Landkreis Verden keine diesbezüglichen Zuständigkeiten zugewiesen wurden, sind keine Maßnahmen zur Bindung von Hebammenfachkräften ergriffen worden“, erklärte Bohlmann in dem Antwortschreiben und ergänzte während der Sitzung: „Wer Zuständigkeiten vertauscht oder verwechselt, der entlastet die Verantwortlichen.“

Konzept und Infrastruktur

Auch die Frage nach einem Konzept oder einer Infrastruktur zur Vernetzung der stationären und ambulanten Hebammenbetreuung im Landkreis Verden wurde von der FDP gestellt. „Um flächendeckend Anliegen von jungen Eltern professionell und ortsnah gerecht zu werden, haben wir in diesem Jahr in den Gemeinden Dörverden, Kirchlinteln und Oyten sowie den Flecken Langwedel und Ottersberg das Café Kinderwagen eingerichtet. Dieses Café findet einmal in der Woche statt und ist für alle offen“, erklärte Bohlmann. Es werde von einer pädagogischen Kraft und einer medizinischen Fachkraft (Familienhebamme/Kinderkrankenschwester) geleitet. Ein entsprechendes Angebot solle künftig auch in der Samtgemeinde Thedinghausen vorgehalten werden.

Für die Elternschulungen stünde in der Aller-Weser-Klinik (AWK) ein Raum zur Verfügung, der externen Hebammen kostenfrei zur Verfügung gestellt werde. Bohlmann betonte zudem, dass Geburtshilfe ein wichtiger Grund dafür gewesen sei, dass der Landkreis die kommunale Trägerschaft der AWK übernommen hätte. „Über 70 Prozent der Geburten im Landkreis finden in den Krankenhäusern statt.“ Der Landrat glaubt zudem, dass durch den Neubau des Bettenhauses in Verden die Attraktivität der AWK gesteigert und auch der Standort gesichert wird.

Bohlmann wies außerdem darauf hin, dass es im Juli dieses Jahres auf Initiative der Landtags- und Kreistagsbgeordneten Dörte Liebetruth (SPD) ein Treffen der Arbeitsgruppe „Hebammenunterstützung“ gegeben habe. In dieser Sitzung wurde festgelegt, dass zukünftig die Hebammen der AWK zu den Treffen der im Landkreis niedergelassenen Hebammen eingeladen werden.

Auch auf die Frage der FDP-Fraktion, ob das im Kreisfrauenrat angesprochene Projekt eines „Geburtshauses/Hebammenpraxis/Gesundheitszentrums“ in Thedinghausen-Morsum gescheitert sei, hatte der Landrat eine Antwort. So heißt es in der Mitteilungsvorlage der Kreisverwaltung: „Nach dem derzeitigen Informationsstand ist dieses Projekt vorerst nicht realisierbar“.