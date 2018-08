Der Aufsichtsturm im Achimer Freibad wird trotz der Sanierung stehen bleiben, vieles andere verändert sich: Sowohl im Freibad selbst als auch im Betrieb der beiden Bäder, für die die Stadt Achim verantwortlich ist. (Sebi Berens)

Kirsten Jäger: Ausdrücklich laden wir ein zu einem Bürgerdialog. Es wurden drei Betriebsvarianten entwickelt, wir als Verwaltung haben uns auf eine Konsensvariante festgelegt. Eine Entscheidung ist vom Rat der Stadt im Rahmen der Haushaltsberatung zu treffen.

Wir stellen unsere Empfehlungen zur Diskussion und nicht zur Abstimmung. Dazu ist die Materie zu komplex und letztlich führen wir die Bäder als Betrieb gewerblicher Art. Wir haben es uns mit der Entscheidungsfindung nicht leicht gemacht. Das Gutachten bietet einen Gesamtüberblick in bisher nicht dagewesener Qualität und wir haben bei der Erstellung extra externe fachliche Kompetenz genutzt. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass es beim Dialog mit den Teilnehmern nicht doch zu Lösungsansätzen kommt, die wir bisher nicht im Fokus hatten.

Bei der wirtschaftlichsten Variante wäre das Frühschwimmen komplett entfallen...

Frühschwimmen gehört – wenn auch in reduzierter Form – für uns ebenso zum Dienstleistungsangebot der Bäder wie die Tatsache, dass wir unseren Kunden – wenn auch hier mit Einschränkungen – ein verlässlicher Partner bei der Vermietung von Wasserflächen sein wollen.

Bisher bieten wir es an fünf Tagen in der Woche an und müssen dafür Personal vorhalten. Künftig möchten wir dies auf zwei Mal die Woche reduzieren. Die beiden Wochentage stehen aber noch nicht fest. Als Badbetreiber möchten wir den Kunden auch weiterhin diese Schwimmzeiten anbieten.

Das Gutachten spricht gar von ruinöser Preisgestaltung. Wir wollen die Jahres- und Saisonkarten abschaffen und auch die unverhältnismäßig hohen Rabatte abschaffen. Wir haben betriebswirtschaftliche Grundlagen zu berücksichtigen.

Der Eintritt wird dann von derzeit 3,50 Euro auf 4 Euro angehoben. Kinder zahlen weiterhin die Hälfte. Es ist das erste Mal, dass wir eine Wirtschaftsanalyse haben. Ich gehe aber davon aus, dass es dann nicht wieder zehn Jahre dauern wird, dass wir die Preise anpassen müssen. Denn eine regelmäßige Überprüfung der Tarife gehört dazu.

Zunächst mal: Wir haben keinen Plan in der Schublade liegen, dass wir jetzt oder später selbst Kurse anbieten. Vereine und gewerbliche Anbieter sind nach wie vor mit ihren Kursangeboten willkommen. Aber auch diese Preise müssen wir laut Gutachten auf ein marktübliches Niveau anheben, denn momentan liegen wir weit darunter. Eine Bahn kostet derzeit 7,50 Euro pro 45 Minuten, das wollen wir in zwei Stufen für eine Zeitstunde auf zunächst 16 und dann in zwei bis drei Jahren auf 20 Euro anheben.

Kommunizierbare Öffnungszeiten sind alternativlos. Selbst ich könnte Ihnen aus dem Kopf nicht die aktuellen Öffnungszeiten nennen. Das wollen wir ändern, die Öffnungszeiten müssen verlässlich und klar sein.

Wir präferieren eine Entweder-/Oder-Lösung nicht, sondern einen Kompromiss. Wir bieten allen Gruppen am Vormittag – in der Regel sind das die Bildungseinrichtungen – ein verlässliches Angebot. Alle anderen Gruppen müssen gegebenenfalls auf die Wasserflächen im Freibad ausweichen. Dass das in vielen Fällen keine Alternative ist und Einschränkungen für unsere Kunden nach sich zieht, ist uns bewusst. Allerdings ist hier aufgrund der zwei Betriebsstandorte eine andere Entscheidung nicht vertretbar.

Das sind nun mal die Gegebenheiten, die nicht zu erahnen waren und die wir nicht ändern können. Aber es soll ja nun wohl öfter solche Sommer geben und von daher freue ich mich aufs nächste Jahr. Unsere Belegschaft übrigens auch, sie muss dann an der Kasse den Besuchern nicht mehr sagen, dass es kein Planschbecken und keine Rutsche gibt.

Fürs Marketing haben wir von der Gutachterin die Schulnote 5 bekommen, da müssen wir also deutlich mehr machen – und das wollen wir. Da sind wir wild entschlossen und das beginnt schon beim Namen. Burgbad, Verwell, Ronolulu...wir haben bisher das Achimer Freibad. Wichtig wird auch erstmal sein, dass unsere Kunden im Bad zufrieden sind und das nach außen tragen.

Zur Person

Kirsten Jäger

ist die Produktgruppenleiterin Sport und Bäder in der Achimer Stadtverwaltung, für die die 51-Jährige bereits seit 35 Jahren tätig ist. Das Produkt gehört zum Fachbereich Bauen und Stadtplanung.