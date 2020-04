“#wirbleibenzuhause“ heißt in diesen Zeiten auch das Motto der Kirchengemeinde Etelsen. (Björn Hake)

Pastor Martin Beckmann von der Kirchengemeinde Etelsen möchte betonen, dass die Kirchengemeinde "mit Nachdruck alle notwendigen Maßnahmen wie Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen unterstützt". Er verweist darauf, dass sie bereits in den ersten Märztagen entsprechende Verhaltenshinweise zum Besuch von Gemeindehaus und Kirche ausgehängt habe, als dies von vielen noch belächelt worden sei. Als eine der ersten Kirchengemeinden im Landkreis hat die Etelser Gemeinde dann bereits am 11. März die Entscheidung getroffen, einen geplanten Großgottesdienst, den Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden, für den 15. März abzusagen. „Nicht bei allen stieß dies anfangs auf Verständnis", erinnert sich Beckmann, doch nur wenige Tage später folgten die Verfügungen von Landeskirche und Landkreis, die diese Entscheidung als richtig bestätigten. „Wir hätten mit allem noch früher sein müssen“, ist sich der Pastor sicher.

Darum auch ist rund um die Etelser Kirche der Aufruf zu lesen “#wirbleibenzuhause“. „Diesen Aufruf wollen wir nicht selber unterlaufen und etwa durch neue kirchliche Angebote dazu beitragen, dass die Menschen doch wieder unterwegs sind“, sagt die Kirchengemeinde. Wer dennoch bei einem Spaziergang an der Etelser Kirche vorbeikommt, findet Informationen im Schaukasten. Auch das Bücherregal „Gib eins - nimm dir eins“, was schon seit vielen Jahren existiert, ist ähnlich wie in der Daverdener Kirche in der Eingangstür des Gemeindehauses während der Bürozeiten Dienstag- und Donnerstagvormittag zugänglich. Ansonsten finden in Kirche und Gemeindehaus bis auf weiteres keine kirchlichen Veranstaltungen statt. Das Gemeindebüro ist zwar besetzt, jedoch für den allgemeinen Publikumsverkehr derzeit geschlossen.

Gespräche nur übers Telefon

Der Kontakt unter den Mitarbeitenden der Gemeinde geht jetzt vor allem über E-Mail, WhatsApp und zahlreiche Telefonate. „Leider können im Moment auch seelsorgerliche Gespräche sowie Trauergespräche nur über das Telefon geführt werden", bedauert Pastor Beckmann. So hilfreich all die neuen Medien auch seien, so sehr können digitale Angebote doch den persönlichen Kontakt nicht ersetzen.

Apropos digitale Angebote: Auf der Internetseite www.kirche-etelsen.de und auch in den Schaukästen gibt es in Etelsen besondere Hinweise auf einzelne Gottesdienste in Radio, Fernsehen und Internet. In den nächsten Wochen werden in Etelsen sonntags nicht wie gewohnt die Glocken zum Gottesdienst um 10 Uhr läuten, sondern jeweils zu Beginn der Fernsehgottesdienste in ARD und ZDF, meistens um 9.30 Uhr. Jeden Abend um 18 Uhr lädt die Gebetsglocke jeden zum eigenen stillen Gebet ein.

Pastor Martin Beckmann (FR)

Wenngleich sich die gemeindliche Arbeit auch in Etelsen in den vergangenen Wochen sehr verändert hat, so gibt es laut Beckmann dennoch genug zu tun. Vieles musste ganz neu und ganz anders geplant werden. Termine und Veranstaltungen, Trauungen und Taufen wurden zunächst abgesagt. Mehrere Beerdigungen aber stehen an. Etwas Zeit bleibt jetzt für liegengebliebene dringende Büroarbeiten. „Wir versuchen jetzt nach und nach einzelne Gruppen und Kreise persönlich zu erreichen, zum Beispiel auch die aktuellen Konfirmandenfamilien, um miteinander zu sehen, wie es weitergeht." Zurzeit kümmert sich die Kirchengemeinde auch um einzelne Flüchtlingsfamilien, die dringend Hilfe brauchen. Da die Lebensmittelausgabe „Geben&Nehmen“ geschlossen ist, können in akuten Notlagen derzeit nur durch einzelne finanzielle Unterstützung erfolgen.

Appell an die Gemeindemitglieder

Viele Mitarbeiterinnen der Etelser Gemeinde, weit über die Mitglieder des Nähkreises hinaus, nähen indes seit Tagen Mundbedeckungen für Einzelpersonen und einzelne Einrichtungen wie den Arbeitersamariterbund oder die Hubertusresidenz. Organisiert wird dies über das Pfarrhaus und das Gemeindebüro. Weitere Hilfe wird gerne angenommen. „Darüber hinaus bitten wir alle Gemeindeglieder, telefonischen Kontakt zu halten mit Nachbarn und Bekannten, die alleinstehend oder körperlich eingeschränkt sind„, betont Beckmann. Vieles könne in nachbarschaftlicher Hilfe geschehen, ohne dass dies über den Umweg der Kirchengemeinde organisiert werden muss. “Dennoch gilt auch weiterhin, wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie uns an. Wir versuchen zu helfen, so gut es geht“, sagt der Pastor abschließend.