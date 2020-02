Für Carl-Georg Issing soll das Gesetz auch die Kostensteigerung bei der Hilfe für beeinträchtigte Menschen bremsen. (Björn Hake)

Carl-Georg Issing: Es geht um zwei Ziele: Zum Einen sollen Menschen mit Behinderung in ihren Teilhabemöglichkeiten gestärkt werden, sie sollen selbstbestimmter leben. Ein zweiter Aspekt wird allerdings häufig überlesen. Es geht auch darum, keine neue Ausgabedynamik in der Eingliederungshilfe entstehen zu lassen.

Hinter dieser Konvention steht die Frage, was überhaupt eine Behinderung ist. Da gibt es häufig die Formel einer Krankheit oder Schädigung, die ein Mensch hat. Dabei hört es häufig auf. Doch der Begriff der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist ein anderer. Hier entsteht die Behinderung dadurch, dass die Möglichkeiten der Teilhabe aufgrund der Beeinträchtigung eingeschränkt sind.

Genau. Behindert ist man nicht, sondern behindert wird man. Das ist eine Kurzformel für das Verständnis der WHO.

Teilhabe vollzieht sich immer von zwei Seiten. Zum einen ist es der Mensch, der auf die Gesellschaft zugehen will und soll. Aber andererseits ist es auch die Gesellschaft und die Frage: In welche Prozesse kann ein Mensch mit Behinderung in vollem Umfang einbezogen werden? Wir leben heute in einer hochkomplexen Gesellschaft. Früher gab es zum Beispiel viele Menschen, die leichte Arbeiten ausführten und zum Beispiel den Firmenhof fegten. Da fanden auch Menschen mit einer Lernbehinderung eine Anstellung. Heute braucht auch ein Lagerarbeiter umfangreiche PC-Kenntnisse. Je komplexer die Tätigkeiten werden, desto schwieriger wird Integration.

Ja, im Grundsatz bleibt sie möglich. Ich bin nicht der Meinung, dass es Menschen gibt, die keinerlei Chancen haben. Für jeden Menschen sollte die für ihn mögliche Teilhabe realisieren werden. Im beruflichen Leben ist das natürlich eine unglaublich große Herausforderung. Weil unsere Arbeitswelt sehr kompliziert und sehr leistungsorientiert ist, scheitern daran Manche.

Nein, letztlich wird unsere Gesellschaft insgesamt immer komplexer, man denke nur an die Digitalisierung. Ich kann es nicht der Gesellschaft vorwerfen, dass man mit Hoffegen allein nicht mehr ausreichend Geld verdienen kann.

Da gibt es große Schwierigkeiten. Die Einschränkungen führen dazu, dass die Menschen sehr viel Unterstützung brauchen. Arbeiten bedeutet immer, etwas selbst zu verrichten. Je mehr Hilfe der Mensch aber braucht, desto weniger ist dies möglich. Trotzdem brauchen alle Menschen eine Tätigkeit, die den Tag ausfüllt. Neben der Arbeit gibt es auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel in Tagesförderstätten. Dort finden auch Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf eine sinnvolle Tagesstruktur sowie Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Fähigkeiten.

Wir kommen aus einem System, in dem die Bewohner ein Taschengeld bekommen haben. Im vergangenen Jahr lag dieser Betrag bei 116 Euro pro Monat. Nun erhalten die Bewohner als Grundsicherung auch Geld für die Miete und Lebenshaltung und kommen dadurch auf Einnahmen von 800 bis 1000 Euro. Das sind Geldmengen, die wir kaum verwalten können und auch nicht verantworten wollen. Deshalb waren die Konten notwendig.

Natürlich muss man fragen: Was ist für die Bewohner am Ende dabei herausgekommen? Sie haben unterm Strich mehr Geld, etwa 50 Euro. Aus bürokratischer Sicht soll die Finanzierung des Wohnens nun genauso gestellt sein, wie bei Menschen ohne Behinderung. Wenn sich jemand über Einkommen oder Vermögen nicht selbst finanzieren kann, besteht Anspruch auf Grundsicherung.

Bislang musste sich der gesetzliche Betreuer relativ wenig um die Finanzierung des Lebensunterhalts kümmern. Nun müssen sie Grundsicherungsanträge stellen. Das erleben sie eindeutig als Verkomplizierung der Situation, zumal ein gehöriger Aufwand damit verbunden ist. Dabei fehlt auch das Verständnis: Wofür mache ich das eigentlich?

Die Verwaltung ist in jedem Fall aufwendiger geworden.

Die 50 Euro mehr sind für jemanden, der zuvor nur etwa 120 Euro pro Monat hatte, schon eine Verbesserung. Insbesondere für Menschen mit einer geistigen Behinderung sind die Möglichkeiten aber gering, die Veränderungen des BTHG nachzuvollziehen.

Bevor 2016 die erste Stufe des BTHG in Kraft trat, war dies das am meisten diskutierte Thema. Eine Formel sollte bestimmen, wer überhaupt behindert ist. Als behindert sollte derjenige gelten, der in fünf von neun Lebensbereichen nach einer internationalen Klassifikation beeinträchtigt ist. Das haben die Sozialverbände massiv zurückgewiesen, weil dieses Prinzip kaum wissenschaftlich untersucht war. Danach hat die Politik noch einmal eine Untersuchung in Auftrag gegeben und diesen Schritt von 2016 auf 2023 verschoben. Das BTHG hat nicht nur das hehre Ziel, die Selbstbestimmung zu stärken. Es hat auch zum Ziel, die Kostenentwicklung in den Einrichtungen zu bremsen.

Nein, aber in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind die Kosten in der Eingliederungshilfe schon stetig gestiegen, um jährlich etwa fünf Prozent. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Ja, wir werden hier in ein Dilemma kommen. Lassen Sie es mich am Beispiel einer Wohngemeinschaft erklären: Die Betreuung hier ist für die ganze Gruppe. Wollen alle gemeinsam Sport machen, gibt es kein Problem. Möchte nur ein Bewohner individuell Sport treiben, können wir derzeit keine regelmäßige Eins-Zu-Eins-Betreuung leisten.

Schwer zu beantworten, da wir noch nicht wissen, wohin uns dieses Gesetz führen wird.

Das Gespräch führte Björn Struß.

Zur Person

Carl-Georg Issing (55)

ist seit 2007 im Vorstand der Stiftung Waldheim, die in Langwedel-Cluvenhagen 350 Menschen mit Behinderung ein Zuhause bietet. Gleichzeitig ist er Geschäftsführer der Waldheim Werkstätten in Achim und des Albertushofs in Delmenhorst. Vor seinem Studium der Heil- und Sonderpädagogik absolvierte Issing eine kaufmännische Ausbildung.