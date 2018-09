Mitarbeiter von Desma präsentierten den über 700 Besuchern die unterschiedlichen Maschinen. (Fotos: Michael Braunschädel)

Auf dem Firmengelände herrscht reges Treiben. In großen Reisebussen werden die Besucher vorgefahren. Ein doch eher ungewöhnliches Bild in einer Kleinstadt wie Achim. Für die Geschäftsführer von Desma, auf deren Gelände dieser Andrang herrscht, ist das jedoch mittlerweile schon zur Routine geworden. Alle zwei Jahre lädt der Schuhmaschinenhersteller für zwei Tage zur großen Fachmesse in die Weserstadt. Und diesem Ruf folgen viele aus der Branche.

„Wir haben in diesem Jahr rund 750 Besucher“, sagt Klaus Freese, einer der Geschäftsführer von Desma. „Das sind noch einmal 100 mehr als beim letzten Mal. Und die Besucher kommen wirklich aus allen Teilen der Welt – Japan, Kanada, Brasilien, Australien.“ In diesem Jahr sollte es nach zwölf Jahren allerdings die letzte Messe dieser Art sein – zumindest in den bestehenden Räumlichkeiten. Der Schuhmaschinenhersteller will nämlich auf der angrenzenden Grünfläche noch einmal neu bauen.

4500 Quadratmeter Bürofläche und zusätzlich noch einmal 12 000 Quadratmeter Produktionsfläche sollen neu geschaffen werden. Dort, wo am Mittwoch und Donnerstag noch die Autos der Besucher geparkt haben, wird der Neubau entstehen. „Wenn alles gut läuft, wird die nächste Hausmesse bereits in den neuen Räumen stattfinden können“, zeigt sich der zweite Geschäftsführer Christian Decker zuversichtlich.

Die jetzigen Gebäude seien teilweise 70 Jahre alt. „Insofern ist das für uns schon ein historisches Ereignis“, sagt Freese. Man habe gemeinsam überlegt, ob eine Renovierung oder ein Neubau der sinnvollere Weg seien. Letztlich ist die Wahl dann auf einen Neubau gefallen. „Bei einer Renovierung hätten wir beispielsweise neue Isolierungen und dann auch eine neue Statik gebraucht“, erklärt der Geschäftsführer.

Suche nach neuem Personal

Aktuell laufe die Baugenehmigung. Mit den Arbeiten wolle man dann nach dem Winter beginnen. „Unser Ziel ist es, durch den Neubau auch unsere eigenen Produktionsprozesse noch zu optimieren“, sagt Freese. „Wir arbeiten glücklicherweise nicht in einer sterbenden Branche.“ Im Gegenteil, in den vergangenen Jahren habe man den Umsatz des Unternehmens von 40 auf 65 Millionen Euro steigern können. In diesen Zeiten sei man natürlich auch immer auf der Suche nach neuem Personal. Und bei der Suche nach Fachkräften will Desma nach eigenen Angaben nun auch einmal neue Wege gehen – mit einem sogenannten Innovation Campus. Bereits 2019 soll dieses Projekt in Achim starten.

Hier sollen Schüler und Studenten aus der Region, wie berichtet, die Möglichkeit bekommen, sich mit modernster Technik wie 3D-Druckern oder Robotik auseinanderzusetzen und so möglicherweise auch Anstöße für ihre berufliche Zukunft bekommen. Das „Sneaker Camp“, bei dem Achimer Jugendliche in den Ferien ihren eigenen Schuh entwerfen und diesen auch vermarkten konnten, sei ein erster Schritt in diese Richtung gewesen. Für den Innovation Campus sollen dann auch Teile der durch den Neubau frei werdenden Gebäude genutzt werden. „Die Maschinen, die wir hier vor Ort bauen, erfordern spezialisiertes Wissen“, sagt Decker. „Mit dem Innovation Campus wollen wir unsere Zukunft selbst gestalten.“

Und diese Zukunft drehe sich auch in der Schuhbranche immer mehr um die Digitalisierung. „Auf diesem Gebiet wollen wir Trendsetter sein“, sagt Decker. So gelte es für die Firmen zum Beispiel, individuell angepasste Schuhe wirtschaftlich herzustellen. „Wir haben alle unterschiedliche Füße, aber kaufen doch meist die standardisierten Schuhe aus dem Regal“, erklärt Decker. Mittlerweile sei es jedoch durch neue Technologie möglich, mit einer Maschine kombiniert die Füße zu scannen und so individuelle Schuhpaare produzieren zu lassen. Dies sei auf längere Sicht beispielsweise auch direkt vor Ort im Schuhladen möglich.