Es liegt im Zentrum der Achimer Innenstadt, es bildet den Mittelpunkt der Stadt für mich. Und es ist an den Anforderungen der letzten zwei Jahrzehnte gewachsen, es hat sich sehr verändert in dieser Zeit und entspricht nicht mehr dem Stand von 1998. Es wird sich in den nächsten Jahren weiter anpassen und ist von daher anpassungsfähig am Bedarf der Zeit.

Wir haben eine Vollvermietung, und aus meiner Sicht ist das Haus mit sehr guten Mietern und auch sehr vielseitig besetzt. Wir bilden keine einseitige Nutzung, sondern decken ziemlich viele Sparten ab. Und man merkt es an den Kunden, die ins Haus kommen, dass sie oft mehrere Geschäfte hintereinander besuchen. Der Achimer kann hier seinen Grundbedarf sehr, sehr gut decken. Für den Eigentümer ist es ein Erfolg, weil er starke Mieter hat, für den Kunden, weil er hier eine gute Auswahl hat. Wir wünschen uns nur noch etwas stärkere Nachbarn im Einzelhandel in der Fußgängerzone, das wäre schön.

Wir haben derzeit den besten Mix aus inhabergeführten Geschäften und Filialisten. Wir haben beispielsweise sehr junge Geschäftsinhaber, die ihr Business ausprobieren konnten und dieses nun sehr erfolgreich betreiben.

Wir haben Mieter, die sehr lange bei uns wohnen, viele seit über zehn Jahren. Sie sind zum Teil mit uns älter geworden. Im ehemaligen Bettenhaus des früheren Hotels, neben der Apotheke, wohnen in den sehr kleinen Wohnungen teilweise sehr junge Leute. Das ist dann die erste typische eigene Wohnung. Es gibt aber auch ältere Mieter, die ihr Haus verkauft haben und nicht mehr so viel Wohnfläche benötigen. Auf der anderen Seite – am Schmiedeberg – liegen größere Wohnungen, in denen größtenteils Pärchen wohnen.

Das hängt immer am Standort und davon ab, wie das Gebäude aufgestellt ist. Es muss sich stark nach außen öffnen, gerade wenn von außen nicht zu erkennen ist, was sich im Haus befindet. Es ist auch eine Frage der Umgebung, hier in Achim funktioniert es sehr gut – im Gegensatz zu anderen Orten, wo mehr Schwächen vorhanden sind. Es ist natürlich die laufende Herausforderung des Investors und des Managements, das Haus den Anforderungen anzupassen, es umzubauen und den Mietermix ständig zu überprüfen.

Nach außen sind die Arbeiten wie der öffentliche Zugang zur Toilette oder die Verschönerungen an der Apotheke sichtbar. Dort wurde unter anderem das Dach gereinigt. Es gibt bauliche Themen, die aufgegriffen wurden, bei denen wir gerade Machbarkeiten überprüfen, um Wünsche umzusetzen.

Das läuft derzeit im Hintergrund und wird zu gegebener Zeit in die Öffentlichkeit gebracht.

Genau, das sind alles Gedanken, die geprüft werden.

Die Sorge ist begründet, dass wenn die beabsichtigten Verkaufsflächen auf dem Lieken-Gelände geschaffen worden wären, mit Sicherheit ein Rewe und ein Rossmann sich dafür interessiert hätten, weil Flächen nach deren Bedarfen hätten geschaffen werden können. Die Flächen in der Marktpassage wären frei geworden, und es ist nicht sicher, dass man sie in der gleichen Qualität hätte besetzen können. Daran hätte ich große Zweifel gehabt. Die Konsequenz für die anderen Läden: Wären das Sportgeschäft, der Sushiladen oder der Bäcker zurechtgekommen ohne die starken Nachbarn und die damit verbundene Laufkundschaft? Von den Auswirkungen für die gesamte Innenstadt ganz zu schweigen, wenn die Kunden zum Lieken-Gelände gefahren wären, um dort ihren Tagesbedarf zu decken. Es wäre wünschenswert, die Kundenfrequenz in der Fußgängerzone grundsätzlich zu erhöhen und die kleineren Geschäfte durch Magneten in der näheren Umgebung zu stärken. Die geplante Bebauung des Lieken-Geländes hätte dieses deutlich erschwert.

Ja, es hätte eine Wende sein können und ein negativer Umbruch für die Stadt, wenn das eingetreten wäre. Das ist meine persönliche Meinung.

Es gibt Gedankenspiele zu dem Thema, Flächen zu verbinden oder neu zu schaffen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, und am Ende muss geschaut werden, was umsetzbar ist. Es hängen ja viele Beteiligte und Abhängigkeiten daran. Der Wille von allen ist da, etwas über den jetzigen Stand hinaus zu schaffen, aber im Moment ist es noch vage.

Wir haben gerade die Baugenehmigung erhalten, 220 Quadratmeter Bürofläche zu sehr hellen, freundlichen Wohnungen umzubauen. Wir setzen uns jetzt mit den ausführenden Firmen zusammen, wenn es optimal läuft, wären sie zum Jahresende fertig. Ich gehe aufgrund der Baukonjunktur von vier bis fünf Monaten aus.

Das Problem ist, dass sich die punktuelle Last jedes Jahr erhöht hat. Man hat sich immer gefreut, dass die Spendenbereitschaft hoch ist und man die Gewichte steigern konnte, aber irgendwann sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir gucken mussten, ob das Gebäude es noch mitmacht oder zwei Stunden Spaß Konsequenzen für die Statik bedeuten. Ein von den Organisatoren beauftragter Statiker hat aber eine Freigabe erteilt für die aktuelle Gewichtsbelastung. Der Gebäudeaufbau ist kräftig genug für 2018 und 2019. Die Anfrage für dieses Jahr haben wir auch schon bewilligt.

Das Gespräch führte Kai Purschke.

Zur Person

Annika Reineberg

ist seit 2007 Geschäftsführerin der in Bremen ansässigen Wallhaus GmbH, die sich um Immobilien- und Facilitymanagement kümmert und seit 1999 die Marktpassage in Achim verwaltet. Die 38-Jährige lebt in Langwedel und hat Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (heute: Immobilienkauffrau) gelernt, danach ihren Immobilienfach- und Immobilienbetriebswirt gemacht.

Zur Sache

20-Jahr-Feier der Marktpassage

Die Aktionen finden am Freitag, 28. September, von 11 bis 18 Uhr und am Sonnabend, 29. September, von 9 bis 14 Uhr statt. Das zauberhafte Clownsschwesternduo „Muriel und Patrizia“ ist am Freitag von 14 bis 16 Uhr vor Ort und am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr – es tritt beide Male in der Passage auf und soll laut Annika Reineberg „dramatisch-komisch und sehr unterhaltsam“ daherkommen, wenn es von seiner Suche nach der großen Liebe berichtet. Vor der Marktpassage wird an beiden Tagen eine große Hüpfburg aufgebaut. Außerdem können sich die Kinder schminken lassen, und es gibt Glitzertattoos sowie Buttons – außerdem Ballonkünstler, Zuckerwatte und Popcorn.