Ab Ende Juli oder Anfang August sollen sich am Bultensee die Rotorblätter des umstrittenen Windrades drehen. (Christina Kuhaupt)

Dicke Luft hat am Mittwochabend im gut besuchten Saal des Gasthauses Zum Alten Krug in Oyten geherrscht: Erwartungsgemäß nutzten die Kritiker des geplanten Windrades am Bultensee eine Informationsveranstaltung des Vorhabenträgers Energiekontor, bei der es eigentlich nur um den Bauablaufplan für die Anlage gehen sollte, dafür, das Vorhaben an sich aufs Heftigste zu kritisieren. Wie berichtet, hatte sich aufgrund des Standortes – nur 500 Meter entfernt von Wohnbebauung mitten in einem Naturschutz- und Überschwemmungsgebiet – erheblicher Widerstand gegen das Windrad auf Bremer Grund, aber in direkter Nähe zur Gemeinde Oyten, geregt. Eine Bürgerinitiative hatte rund zwei Jahre gegen die Pläne gekämpft – letztlich vergebens.

Nächste Woche geht es los

Im April 2018 hatte das Gewebeaufsichtsamt Bremen schließlich die Genehmigung für das rund 176 Meter hohe Windrad erteilt. „Die Genehmigungsdauer hat all das überschritten, was wir bisher kannten“, berichtete Energiekontor-Projektleiter Markus Straeten bei der Veranstaltung in Oyten. Doch jetzt soll es aus Sicht des Bremer Unternehmens endlich losgehen. Was genau wann geplant ist, stellten Straeten und sein Kollege Michael Hülsmann vor. Nächste Woche rücken demnach die ersten Baufahrzeuge an, um mit dem Wegebau zu beginnen. Die Erschließung der Anlage soll über Oytener Gebiet, genauer gesagt über die Straße Zum Behlingsee, erfolgen.

Der Wegebau werde im Übrigen nicht mit LD-Schlacke aus dem Bremer Stahlwerk, sondern mit Naturschotter aus Norwegen erfolgen. Ende Februar soll dann mit dem Fundament- und Kabelbau begonnen werden, wofür vier Wochen veranschlagt sind. Anfang Juli folgt dann die Anlagenmontage, für die etwa drei Wochen kalkuliert sind, sodass die Inbetriebnahme des Windrades für Ende Juli oder Anfang August angestrebt wird. Während all der Arbeiten müssen sehr viele Fahrzeuge, darunter auch Schwerlastverkehr, auf der Straße Zum Behlingsee verkehren. Nach den Zahlen von Energiekontor werden es insgesamt mehr als 500 Fahrten sein. Jedoch könnten auch bis zu 100 von diesen auf einen einzigen Tag fallen. „Der Transport von Großkomponenten wird in der Nachtzeit erfolgen“, kündigte Straeten an.

Nach der Nennung der hohen Verkehrszahlen konnten viele der etwa 100 Besucher der Veranstaltung nicht mehr an sich halten, sodass der offizielle Teil ein abruptes Ende fand und die Diskussion begann – die diesen Namen aber nur bedingt verdiente. Das hatte verschiedene Gründe: Zum einen war die Akustik durch fehlende Mikros sehr schlecht, sodass das Gesagte schlichtweg nicht von allen zu verstehen war. Dann mischten sich teils sachlich fundierte Äußerungen von den Besuchern auch immer wieder mit schlichtweg unhaltbarer Kritik mit einer gewissen Polemik. Straeten wirkte im Umgang mit all den Wortbeiträgen jedoch auch nicht souverän und zeigte wenig Bereitschaft, die Sorgen der Anwohner ernst zu nehmen.

Grundsätzlich verwies der Projektleiter von Energiekontor bei vielen kritischen Nachfragen auf die eingehaltenen gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Gutachten, durch die sowohl der Bau in Bremen wie auch die Zuwegung über Oyten genehmigt wurden. Beispiele: Anmerkung aus dem Publikum, dass die Straße durch den Schwerlastverkehr zerstört werde. „Das Gutachten sagt, dass die Straße hält“, entgegnete Straeten. Durch den Bau werde der Grundwasserspiegel sinken, was einen großen Effekt auf das Feuchtbiotop habe, wurde außerdem unter anderem kritisch angemerkt. Straeten versprach auf Grundlage der Planung, dass es keine Grundwasserabsenkung geben werde. Und so stand immer wieder Aussage gegen Aussage.

„Aller Unmut kommt zu spät“

Verständlicherweise wenig befriedigend für die zahlreichen Besucher, die zudem auch wiederholt kritisierten, dass diese Veranstaltung erst jetzt stattgefunden hat, wo die Entscheidung längst gefallen ist. „Aller Unmut kommt nun ohnehin zu spät“, war nur einer der Anmerkungen. Allem Anschein nach waren manche Anwesende aber auch mit einer falschen Erwartungshaltung in den Abend gegangen. Denn während der eineinhalbstündigen Veranstaltung verließen zahlreiche Besucher bereits vor Ende den Saal, als ihnen klar wurde, dass an der Grundsatzentscheidung ohnehin nichts mehr zu ändern ist. Sie traten wie viele andere den Heimweg an diesem Abend ziemlich unzufrieden an.