Der Wirtschaftsbeirat Achim setzt sich für die Realisierung des Projekts Achim-West am Bremer Kreuz ein. (Björn Hake)

Achim. Günter Dannemann kennt sich in und mit Achim aus. Und mit Bremen, wo der frühere Staatsrat über viele Jahre die Strategie der Finanzpolitik maßgeblich gestaltet hat, später auch als Leiter der Forschungsstelle Finanzpolitik und Senatsbeauftragter für überregionale Finanzbeziehungen. Da Dannemann auch dem Vorstand des Wirtschaftsbeirats Achim angehört, kann dieses Gremium nicht nur deswegen das geplante Megaprojekt Achim-West ganz gut einschätzen und hat nun seine Sicht auf das „Win-Win-Projekt“, wie der Wirtschaftsbeirat es nennt, in einer Stellungnahme veröffentlicht. Die Mitglieder des Beirats, angeführt von ihrem Vorsitzenden Adolf Brockmann, fordern die zügige Umsetzung.

Denn so wahrscheinlich wie jetzt war diese, trotz der sehr großen Finanzierungslücke von 53,6 Millionen Euro, noch nie. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat der Wirtschaftsbeirat das Projekt mit seinen wirtschaftlichen und fiskalischen Effekten für Achim, den Landkreis Verden und Bremen genauestens verfolgt und begleitet. „Stets prägte Zuversicht unser Tun, selten begleitet von Resignation“, hält der Beirat dazu fest und erinnert daran, dass bereits im immer noch geltenden Flächennutzungsplan von 1999 ein neues Gewerbegebiet am Bremer Kreuz in der Größe von 76 Hektar verankert sei. Mittlerweile sollen, wie berichtet, 90 Hektar Gewerbefläche am Bremer Kreuz entstehen, von einem Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro ist die Rede. Für den Wirtschaftsbeirat ist das Projekt eines „von höchstem Nutzen“, bringe es doch eine Verbesserung der verkehrlichen Situation sowie hohe Wertschöpfungseffekte und neue Arbeitsplätze für den Landkreis Verden und seine Kommunen.

„Konstruktive Gespräche“

Nun gab es gerade erst ein Gespräch zwischen Vertretern der Stadt Achim, des Landkreises und der Stadt Bremen – über den Inhalt und den Stand der Verhandlungen wurde jedoch Stillschweigen vereinbart. Achims Erster Stadtrat Bernd Kettenburg, zugleich städtischer Projektleiter von Achim-West, berichtete lediglich von „konstruktiven Gesprächen“, die allerdings komplizierter geworden seien, da nun – was die Stadt Achim natürlich gut findet – der Landkreis Verden als neuer potenzieller Partner in der Achim-West Entwicklungsgesellschaft an Bord ist. „Wir begrüßen die Absicht des Kreises, sich mit 20 Prozent an der Gesellschaft zu beteiligen und ihr ein Darlehen in Höhe von zehn Millionen Euro zu gewähren“, heißt es vom Wirtschaftsbeirat.

Die restlichen 43,6 Millionen Euro sollen bekanntlich von Achim (51 Prozent) und Bremen (49 Prozent) jeweils zur Hälfte bereitgestellt werden. Aber: Sowohl Bremen als auch der Landkreis erwarten, dass Achim die Refinanzierung der gesamten 53,6 Millionen Euro aus seinem Anteil an den tatsächlichen Steuernettomehreinnahmen an Grund- und Gewerbesteuern aus dem Gewerbegebiet allein übernimmt. „Das ist aus fiskalischer Sicht nur schwer vermittelbar“, betont der Wirtschaftsbeirat. Denn das Prognos-Gutachten errechne fiskalische Mehreinnahmen bei Vollvergabe des Gewerbegebiets im Jahr 2040 für Achim und den Landkreis von je drei Millionen Euro (Mittelwert) und von 1,3 Millionen Euro für die übrigen Gemeinden des Landkreises.

Kompromisslösung des Beirats

Nun hat der Wirtschaftsbeirat eine Kompromisslösung zur Finanzierung vorgeschlagen, nach der Bremen auf eine dauerhafte Beteiligung an den Achimer Steuermehreinnahmen verzichten und sich auf die Refinanzierung seines Darlehens beschränken möge. Der Kreis solle die Refinanzierung seines eigenen Darlehens von zehn Millionen Euro und der Hälfte des Bremer Anteils von zehn Millionen Euro übernehmen, Achim hätte die verbleibenden 23,6 Millionen Euro zu stemmen. Für Projektleiter Kettenburg stellen diese Überlegungen einen „interessanten Diskussionsansatz“ dar, der in die Gespräche mit dem Kreis und Bremen einfließen könne. Der Wirtschaftsbeirat hält fest, dass seine Lösung für die Ergebnishaushalte von Achim und vom Landkreis haushaltsneutral wäre, „da nur durch das Projekt tatsächlich anfallende Mehreinnahmen eingesetzt werden, die ohne Achim-West gar nicht erst erzielt würden“.

Zur Sache

Freie Gewerbeflächen im Kreis

Der Landkreis Verden hat der CDU-Kreistagsfraktion jetzt auf eine ihrer Anfragen eine Übersicht (Stand: April) darüber zur Verfügung gestellt, wie viel freie und vermarktbare, öffentliche Gewerbeflächen es im Kreisgebiet derzeit überhaupt gibt. Demnach sind es rund elf Hektar. So werden die Stadt Achim, die Samtgemeinde Thedinghausen und der Flecken Langwedel mit jeweils null Hektar angegeben, während die Gemeinde Oyten mit 6,8 Hektar am meisten freie Gewerbefläche zur Verfügung hat. In der Gemeinde Dörverden sind es laut Kreisverwaltung 1,8 Hektar, in der Stadt Verden 1,6, in Otterberg 0,6 und in der Gemeinde Kirchlinteln 0,28 Hektar. Dazu gibt es jeweils bebaute oder unbebaute Gewerbeflächen, die sich allerdings in Privatbesitz befinden und nicht den Gemeinden gehören.