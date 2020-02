In den Zuschauerreihen wird beim diesjährigen Wirtschaftsforum kein Vertreter der FDP-Fraktion zu finden sein. (Björn Hake)

Einmal im Jahr platzt die Empfangshalle der Kreissparkasse Verden in der Achimer Innenstadt traditionell aus allen Nähten. Dann nämlich, wenn der Wirtschaftsbeirat gemeinsam mit der Stadt Achim und der Kreissparkasse zum alljährlichen Wirtschaftsforum und zu der Verleihung der Auszeichnung für den Unternehmer des Jahres einlädt. In diesem Jahr könnte jedoch der eine oder andere Platz frei bleiben. Denn die Achimer FDP-Fraktion wird der Veranstaltung fern bleiben. Das hat sie jetzt in einem Schreiben an den Wirtschaftsbeirat mitgeteilt, das auch an den ACHIMER KURIER ging.

„Die Mitglieder der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Achim haben nach sorgfältiger Abwägung beschlossen, die Einladung zum 14. Wirtschaftsforum nicht anzunehmen“, heißt es darin. Grund seien demnach die jüngsten Entwicklungen für das Baugebiet am Gieschenkreisel – oder besser gesagt die ausbleibenden Entwicklungen. Die Kreissparkasse hatte, wie berichtet, kurz vor Weihnachten ihre Pläne für einen Neubau auf dem ehemaligen Scherf-Areal wegen zu hoher Baukosten auf Eis gelegt. Wie es mit dem Gelände nun weitergeht, ist nach wie vor unklar.

Ausdruck des FDP-Unmuts

„Die Absage ist Ausdruck unseres Unmuts über das Taktieren und Hinhalten des Vorstands der Kreissparkasse im Zusammenhang mit der Bebauung am Gieschen-Kreisel“, schreibt der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans Jakob Baum. „Es ist für uns nicht hinnehmbar, dass eine Anstalt des öffentlichen Rechts gegenüber der Stadt Achim eine derartige Verhaltensweise zeigt und mit ihrem Zeitspiel die Entwicklung der Stadt blockiert.“ Immerhin war ursprünglich einmal geplant gewesen, im frei werdende Bestandsgebäude der Kreissparkasse Platz für Einzelhandel zu schaffen. Doch auch diese Pläne müssen erst einmal zurückgestellt werden.

Eine Tatsache, die auch dem Achimer Wirtschaftsbeirat natürlich nicht gefällt. Einen Boykott des Achimer Wirtschaftsforums hält dessen Vorsitzender Adolf Brockmann nach eigenen Angaben dennoch für überzogen. „Ich habe Verständnis für die Haltung der FDP-Fraktion und teile auch den Unmut, aber man sollte auch die Verhältnismäßigkeit wahren“, sagt er auf Nachfrage. Immerhin gäbe es noch keine endgültige Entscheidung, wie es mit dem Areal am Gieschenkreisel weitergeht. Aus seiner Sicht sei die Entscheidung der FDP für eine Absage daher auch eine Überreaktion. „Wir sind alle aufgefordert, gemeinsam mit der Kreissparkasse eine einvernehmliche Lösung für die derzeitige Situation zu finden“, sagt Brockmann. Dafür sei man permanent in Gesprächen. „Ich denke, mit diesen Gesprächen kommen wir weiter als mit einer Blockade.“

Beirat setzt auf Gespräche

Daher sei es für ihn auch definitiv keine Option gewesen, das Wirtschaftsforum dieses Mal an einem anderen Ort stattfinden zu lassen als in der Kreissparkasse. Die FDP jedoch hätte sich genau das nach eigenen Angaben gewünscht. „Das war für uns aber kein Thema“, sagt Brockmann. Auch wenn es von der Kreissparkasse die Frage an den Wirtschaftsbeirat gegeben habe, ob die Veranstaltung weiterhin in ihren Räumen stattfinden soll. „Es wäre unklug und kindisch, wenn wir jetzt miteinander brechen“, sagt Brockmann mit Blick auf das Verhältnis zur Kreissparkasse. „Es ist wichtig, dass wir miteinander im Gespräch bleiben und keinen Riss durch die Stadt ziehen lassen.“

Die Kreissparkasse Verden selbst äußerte Bedauern über die Entscheidung der FDP-Fraktion, sich vom Wirtschaftsforum auszuschließen. „Die Absage ist schade für den Geehrten, für den Wirtschaftsbeirat sowie die Stadt, die die Veranstaltung mit viel Engagement ausrichten“, teilte Sprecherin Beate Patolla mit.