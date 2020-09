Bürgermeister Rainer Ditzfeld ist erleichtert, dass das Wirtschaftsforum auch 2020 stattfinden kann – wenn auch in einem anderen Rahmen als in den Jahren zuvor. (Björn Hake)

Über 200 Gäste, dicht gedrängte Stuhlreihen und ein intensiver Austausch bis in die späten Abendstunden hinein – so kennt man das Achimer Wirtschaftsforum. Dass das in diesem Jahr so nicht stattfinden kann, ist schon seit einigen Monaten klar. Doch nun gibt es gute Nachrichten: Die Verantwortlichen von Stadt, Kreissparkasse und Wirtschaftsbeirat haben sich in Absprache mit dem Verdener Gesundheitsamt auf Rahmenbedingungen geeinigt, unter denen das Wirtschaftsforum mit der Preisverleihung für den Unternehmer des Jahres in diesem Jahr doch noch ausgerichtet werden kann.

„Wir wollen die Veranstaltung am 16. November nachholen“, kündigt Bürgermeister Rainer Ditzfeld bei einem Pressegespräch an und ist sichtlich froh darüber, diese positive Nachricht überbringen zu können. „Als Veranstaltungsort haben wir uns für Meyer-Bierden entschieden.“ Im Empfangsbereich der Achimer Filiale der Kreissparkasse Verden, wo die Veranstaltung sonst immer ausgerichtet wurde, können die Corona-Vorschriften schlicht nicht umgesetzt werden. „Bei Meyer-Bierden haben wir einen großen Saal, wo alle Sicherheitsaspekte, wie ausreichend Abstand und separate Ein- und Ausgänge, berücksichtigt werden können“, erklärt Ditzfeld die Entscheidung.

Bovenschulte als Gastredner

Mit dabei ist am 16. November – wie es auch beim ursprünglich vorgesehenen Termin im März geplant war – der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Er wird an diesem Abend über das Thema „Achim im wirtschaftlichen Dialog mit Bremen“ sprechen. Auch einen musikalischen Rahmen soll es wie üblich geben. „Ich freue mich riesig, dass wir es mit der Austragung der Veranstaltung schaffen, wieder ein kleines Stück Normalität herzustellen und das gesamte gesellschaftliche Leben wegen Corona nicht dauerhaft zum Erliegen kommt“, sagt der Achimer Bürgermeister.

Doch trotz aller Euphorie, dass das Wirtschaftsforum in diesem Jahr nicht ausfallen muss und es auch 2020 einen Unternehmer des Jahres geben wird, ist allen Beteiligten auch klar, dass die Veranstaltung nicht so durchgeführt werden kann, wie in den vergangenen Jahren. „Es beginnt schon damit, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern zulassen können“, sagt Ditzfeld. Maximal 100 Leute sollen der Veranstaltung beiwohnen. „Da mussten wir natürlich aussortieren“, bedauert Ditzfeld. Stellvertretend für die Unternehmen in Achim würden beispielsweise alle bisherigen Unternehmer des Jahres eingeladen.

„Es wird für alle personenbezogene Einladungen geben, die nicht übertragen werden können“, beschreibt Ditzfeld das Vorgehen. „Darüber hinaus müssen sich die Teilnehmer vorab verbindlich anmelden, damit wir einen Sitzplan erstellen können.“ Jeder Gast werde dann an einem eigenen Tisch sitzen, an dem ihm Getränke und kleine Häppchen zur Verfügung stehen. „All das bedeutet natürlich eine Menge zusätzlicher Vorbereitung, weshalb wir hoffen, dass die Veranstaltung auch gut angenommen wird“, sagt Henning Struckmann von der Kreissparkasse. Auch wenn es nur ein „Wirtschaftsforum Light“ sein wird, wie er es nennt.

Veränderter Charakter

„Wir werden den Charakter eines Neujahrsempfangs so nicht umsetzen können“, sagt er. Bedeutet konkret: Wenn der Preis verliehen ist und alle Reden gehalten wurden, ist die Veranstaltung beendet. „Es wird keine Stehtische und kein anschließendes Netzwerken geben.“ Dennoch sei man sich einige darüber: besser so eine Veranstaltung als keine. „Themen wie die Zusammenarbeit zwischen Achim und Bremen, über die Andreas Bovenschulte sprechen wird, gehen schließlich trotz Corona weiter“, erläutert Struckmann. Darüber hinaus wolle man natürlich auch dem diesjährigen Unternehmer des Jahres gerecht werden und den Preis noch 2020 vergeben.

Ende September sollen nun die Einladungen für das Wirtschaftsforum verschickt werden. „Anders als in den vergangenen Jahren, wo eine Zusage auch mal kurzfristig möglich war, brauchen wir dieses Mal große Disziplin bei den Rückmeldungen. Schließlich müssen wir vorher genau wissen, wer kommt“, sagt Ditzfeld. Ob das für das jetzt erarbeitete Hygienekonzept auch auf die Anfang Dezember anstehende Verleihung des Achimer Ehrenpreises übertragen werden kann, werde nach Angaben des Bürgermeisters derzeit noch geprüft. „Ich hoffe, dass wir in ein bis zwei Wochen auch hier mehr wissen.“