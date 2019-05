Peter Bohlmann (SPD) möchte Landrat bleiben und tritt als einziger Bewerber bei der Wahl am 26. Mai an. (Björn Hake)

Peter Bohlmann (SPD): Ja oder Nein? Das ist die Entscheidung, die auch die Achimer Bürger am Sonntag, 26. Mai, bei der Landratswahl treffen müssen. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht und daher wird die bisher für den 16. Juni terminierte mögliche Stichwahl nicht notwendig sein. Mittlerweile gibt es auch keine Mindestwahlbeteiligung mehr, die einst bei 25 Prozent der Wahlbeteiligten lag. Insofern gilt: Peter Bohlmann muss mehr Ja- als Nein-Stimmen auf sich vereinen, um im Amt zu bleiben. Gibt es mehr Nein-Stimmen, muss die komplette Wahl neu aufgerollt werden, weitere Wahlvorschläge wären dann möglich. Und genau das scheint einigen Wählern nicht klar zu sein, wie Claudia von Kiedrowski von der Achimer Stadtverwaltung bemerkt hat: „Wir haben mehrfach Nachfragen gehabt, warum die Leute denn überhaupt an der Landratswahl teilnehmen sollen, wo es doch nur einen Kandidaten gibt.“

Mittlerweile, das Verschicken der Wahlunterlagen hat auch in Achim begonnen, sind ihr weitere Aspekte aufgefallen. „Es kommt leider immer wieder vor, dass die Leute beim Zurückschicken der Unterlagen den Briefumschlag nicht frankieren – das müssen sie aber“, erzählt sie. Und ein Problem ist auch aufgetaucht: Die Wahlbenachrichtigungskarten für Bollen enthalten ein falsches Wahllokal, worüber die Bollener zeitnah auch per Brief unterrichtet werden sollen: Das aufgeführte Wahllokal „Deichkind“ ist falsch, richtig ist „Gaststätte Mühlenbruch“. Ein Programmfehler habe dazu geführt, sagt Claudia von Kiedrowski. Aber es gab in der Zwischenzeit auch gute Nachrichten: Die Stadt Achim hat die benötigten rund 200 Wahlhelfer beisammen.

16-Jährige dürfen Landrat wählen

Für die Landratswahl sind Bürger bereits ab ihren 16. Geburtstag berechtigt, für die Europawahl muss man dagegen volljährig sein. Wahlberechtigt in Achim sind für die Europawahl rund 24 400 Menschen und für die Landratswahl etwa 25 700. Die EU-weite Europawahl wird in allen 28 Mitgliedsstaaten im Zeitraum vom 22. bis 26. Mai abgehalten – in Deutschland wird traditionell sonntags von 8 bis 18 Uhr gewählt. Bei der Europawahl werden bundesweit die Mandatsträger der 96 Sitze bestimmt, die Deutschland aufgrund der Europäischen Verträge im Europaparlament zustehen. Auch bei der Europawahl ist nur ein Kreuz zu machen, allerdings müssen die Wähler aus 40 Vorschlägen ihren Favoriten aussuchen. Claudia von Kiedrowski: „Vielen Unionsbürgern scheint noch nicht klar zu sein, dass sie nur einmal wählen dürfen.“ Das heißt, entweder in deren Heimatland oder in Deutschland, je nach dem, für welches Wählerverzeichnis sie einen Eintrag beantragt haben.

Achimer, die nicht direkt am Wahltag zur Urne gehen können oder wollen, können per Briefwahl wählen. Möchten Bürger die Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen, müssen sie dies bis zum 22. Mai, 11 Uhr, beantragen. „Wir können leider keine Gewähr dafür geben, dass die Unterlagen rechtzeitig bei ihnen ankommen“, heißt es von der Achimer Verwaltung dazu. Man sollte den Antrag also nicht auf den letzten Drücker stellen. Wenn die Briefwahlunterlagen bereits ausgefüllt sind, müssen diese bis spätestens 25. Mai bei der Stadt Achim vorliegen.

Per Briefwahl kann im Briefwahlbüro bis zum 24. Mai um 18 Uhr für die Europawahl und bis 13 Uhr für die Landratswahl gewählt werden. „Die unterschiedlichen Öffnungszeiten werden durch die verschiedenen Wahlgesetze bedingt“, informiert die Verwaltung. Und sie weist deutlich darauf hin, dass am Wahltag in den Wahllokalen keine Briefwahlunterlagen angenommen werden. Allein im Rathaus sei dies auch am Sonntag, 26. Mai, möglich – jedoch nur bis 15 Uhr.

Anträge auf Briefwahl können auch per E-Mail (wahlen@stadt.achim.de) oder online über die städtische Homepage www.achim.de gestellt werden. Das Briefwahllokal befindet sich im ersten Obergeschoss des Achimer Rathauses (Raum 150), seine Öffnungszeiten sind identisch zu denen des Bürgerbüros. Wer im Rathaus die Unterlagen direkt beantragen und/oder dort wählen möchte, sollte bereits im Vorfeld die Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte ausfüllen und unterschreiben, um den Beantragungsprozess vor Ort zu beschleunigen, rät die Verwaltung. Und: „Auf Verlangen der Gemeindebediensteten im Briefwahlbüro haben Wählerinnen und Wähler sich auszuweisen.“ Daher sollte man sein gültiges Personaldokument (Personalausweis, Reisepass mit gültiger Meldebescheinigung) bereithalten. Wer für jemand anderes wählen geht, das gilt auch für Ehegatten, muss eine unterschriebene Vollmacht vorlegen.