David McAllister sprach vor den Mitgliedern des Rotary-Clubs Achim über Europa und seine Arbeit. (Braunschädel)

Der ganze Raum im Restaurant Weserterrassen war mit bunten Bannern des Rotary-Clubs Achim geschmückt. Alle aufgestellten Tische waren besetzt von Mitgliedern des Clubs. Anlass des Abends war der Besuch David McAllisters, der – passend zum Jahresthema „Europa im Wandel“ – eingeladen worden war. Der Politiker trat als Gastreferent auf. David McAllister war zuvor langjähriger Vorsitzender der CDU Niedersachsen und bekleidete vom 1. Juli 2010 bis zum 16. Februar 2013 das Amt des Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Heute ist der Christdemokrat Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Europa-Parlament.

Nach einem gemeinsamen Abendessen stellte der Vorsitzende des Rotary-Clubs Achim, Siegfried Eden, den Gast vor. In einer kurzen Rede umriss er McAllisters Karriere und sprach die aktuellsten Probleme Europas an. Mit den Worten „Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag“, übergab er McAllister das Wort.

Diese Spannung war auch im Publikum zu spüren. Während des gesamten Vortrages hörte der ganze Raum konzentriert zu. David McAllister lockerte die Stimmung jedoch immer wieder durch humoristische Seitenhiebe gegen rechte Politiker und die aktuelle US-Politik auf. So bezeichnete er zum Beispiel den aktuellen US-Präsidenten Donald Trump als "den großen Philosophen aus Washington“.

McAllister begann zunächst seine Rede, indem er die Struktur des Europa-Parlamentes und seine Position darin erklärte. Dabei stellte er immer wieder Vergleiche mit der deutschen Regierung an. Genauso wie der Deutsche Bundestag sei auch das Europa-Parlament heterogen – also aus mehreren Fraktionen aufgebaut.

„Das europäische Parlament ist bunt“, sagte er und erklärte im Anschluss, warum es immer wieder Probleme im Parlament gibt. Einstimmigkeit zu erreichen, das sei nicht immer einfach bei so vielen Leuten. McAllister verwies auch auf seine eigene Arbeit. Zurzeit bestehe diese hauptsächlich aus Verhandlungen mit Serbien um seinen Beitritt in die EU. Dabei traf er auch klare Aussagen über die Beitrittsfrage zu anderen Ländern. Nach seinen Worten gebe es keinen weiteren Beitritt in den nächsten fünf bis sechs Jahren.

Auch Problemfelder griff McAllister auf. Zu diesen zählen die Migrationskrise, der internationale Terrorismus, die Destabilisierung des Ostens Europas und die Konflikte mit den USA und China. Diese Probleme könne man nur gemeinsam lösen. Nur wenn die EU zusammenhält, könne man auf Augenhöhe mit Staaten wie den USA verhandeln.

McAllister verwies auch darauf, dass die EU nicht ein wirtschaftlicher Zusammenschluss sei, sondern eine Wertegemeinschaft. Dies sei besonders bei der Beitrittsfrage vieler Länder zu beachten.

Der Europa-Politiker hatte aber nicht nur Negatives über Europa zu berichten. So bezeichnete er die Integrationsgeschichte Europas als eine ganz besondere und zählte die 22 Staaten auf, die seit der Gründung beigetreten sind. „So hat die Europäische Union uns eine nie da gewesene Phase des Friedens gegeben“, betonte McAllister.

Zum Schluss rief er zu mehr Engagement auf und erinnerte an die Europawahl am 26. Mai 2019. Er ging ebenfalls auf den Brexit ein, der aus seiner Sicht ein „historischer Fehler“ sei. Der Brexit hätte für ihn eine ganz persönliche Note, da McAllister selbst britische Wurzeln hat. Die EU solle sich wieder mehr zu ihren eigenen Werten bekennen. Die Europäische Union solle sich wieder auf die großen Probleme konzentrieren und auf ihre Verantwortung in der Welt. McAllister erinnerte auch an die Geschichte und daran, wozu Nationalismus immer führe – "nämlich zum Krieg".

Nach Beendigung seiner Rede beantwortete David McAllister noch Fragen, die ihm die anwesenden Rotarier stellten. Verabschiedet wurde er schließlich unter lautem Applaus.