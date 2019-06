Mehmet Das in seinem Gewächshaus in Thedinghausen, wo er unter anderem Datteln anbaut. (Björn Hake)

Es ist ein heißer Arbeitsplatz. Für viele sicherlich zu heiß. Für Mehmet Das ist das aber nicht ungewöhnlich. Tagtäglich ist er in seinen Gewächshäusern in Thedinghausen an der Wulmstorfer Straße unterwegs und kontrolliert sein Obst und Gemüse. Achtet auf die Qualität, gibt den Pflanzen Wasser und erntet schließlich. „Es ist schon sehr anstrengend“, sagt er beim Blick auf seine Dattel-Bäume. „Ich habe dafür keine Maschinen, mache alles per Hand“, verrät der 54-Jährige, der ursprünglich aus Adana in der Türkei kommt und 1992 seinen Weg nach Deutschland fand.

Zu finden gibt es in seinen Gewächshäusern allerlei Exotisches. Da wären zum Beispiel China-Datteln und Feigen, aber auch Weintrauben, Kartoffeln, Gurken, Zucchini, Knoblauch, Erdbeeren und jede Menge Kräuter sind angebaut. Verkauft werden die Produkte dann schließlich in Verden, wo Mehmet Das mit seiner Familie auch wohnt. Sein Laden befindet sich am Holzmarkt.

Für den den 54-Jährigen ist die Arbeit mit Obst und Gemüse kein Neuland. Auch sein Vater habe das schon gemacht. Er selbst betrieb vor seiner Zeit in Deutschland in der Türkei ein Café. 1992 kam Mehmet Das dann nach Deutschland. Erst landete er alleine in Ingolstadt, 1998 kamen dann Frau und Kinder nach. Zu der Zeit hatte er schon einen Obst-und Gemüseladen in Dörverden-Hülsen (bis 1999), dann kam noch ein zweiter Standort an der Marienstraße in Verden hinzu (bis 2008). Und schließlich wurde er mit seinem Laden am Holzmarkt sesshaft.

Viele Stammkunden

Dort scheint er angekommen, habe viele Stammkunden, wie er berichtet. Und die Familie packt auch mit an. Zumindest sein 27-jähriger Sohn Kadir Das. Der steht seit drei Jahren im Laden, während sich der Vater nun vordergründig um die Gewächshäuser kümmert. Wie Mehmet Das berichtet, kommen viele Deutsche in seinen Laden nach Verden. Der 27-Jährige fügt hinzu, dass seit der Flüchtlingswelle die Nachfrage im Laden größer geworden sei. Aber auch das Angebot sei immer weiter ausgebaut geworden.

So bietet Mehmet Das neben den selbst angebauten Produkten aus Thedinghausen wie Kartoffeln, Zucchini, Kürbis, Zwiebeln, Knoblauch und Koriander auch viele türkische Lebensmittel wie Schafskäse, Oliven, Bulgur, Couscous, scharfe eingelegte Peperoni, türkische Bohnen oder Paprikapaste an. Hinzu kommen Trockenfrüchte, Reis, Nudeln und auch rote Linsen. Wem das noch nicht reicht, der kann auch noch auf Kichererbsen, Fladenbrot, Sesamkringel und Süßigkeiten sowie schwarzen Tee zurückgreifen.

Jeden Tag im Einsatz

Für Mehmet Das ist auf jeden Fall immer viel zu tun. Und so komme er selbstverständlich auch sonntags in die Gewächshäuser nach Thedinghausen, um sich um seine Pflanzen zu kümmern. Und das scheint ihm zu liegen, denn das Obst und Gemüse gedeiht prächtig. Besonders imposant sind die Dattel-Bäume. Sohn Kadir Das zumindest bestätigt: „Sein Hobby ist die Arbeit. Er kann nicht anders.“

Der 54-jährige Familienvater kann aber nicht nur gut mit seinem Obst und Gemüse, sondern pflegt auch den Austausch mit den Kunden. Ein Gespräch hier und da, das gehöre einfach dazu, sagt er. Nur mir der Bürokratie in Deutschland, das sei nicht immer ganz so einfach, wie er zugibt. Aber das bekomme er schon hin, auch wenn manchmal der Sohn helfen müsse.