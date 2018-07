Und im beschaulichen Fischerhude wird Schulkindern an der Wilhelmshauser Straße fast zeitgleich zur Gründung der Ottersberger Hochschule eine neue Stätte zum Lernen gebaut. Heute, 50 Jahre nach der feierlichen Einweihung des Grundschulgebäudes am 30. Juni 1967, wollen die aktuellen Lehrer und ihre 235 Schützlinge aus den acht Fischerhuder Klassen und den vier Klassen der Otterstedter Außenstelle mit einem offiziellen Festakt und einem Schulfest an die vergangenen fünf Jahrzehnte erinnern.

„Miteinander“ und „Füreinander“ sind an der Grundschule Fischerhude seit jeher die Schlagworte, ohne die nach Ansicht von Schulleiterin Konstanze Döhle und Konrektorin Maya Böhling gar nichts im Schulalltag geht. Sie prägen daher das auf sechs Säulen fußende Leitbild der Schule. Seit ihrem Wechsel von der Grundschule Wilstedt nach Fischerhude im November 2011 hat Konstanze Döhle die Werte der Schule, deren Foyer immer noch von zwei Modersohn-Bildern aus der Anfangszeit eingenommen wird, längst total verinnerlicht. „Es ist eine sehr musikalische Schule“, sagt Döhle mit Blick auf die langjährige Partnerschaft mit der Bremer Philharmonie. Und auch Plattdeutsch steht hier hoch im Kurs.

Plattdeutsch und Sozialtraining

Außerdem hat sich die Grundschule Fischerhude als eine von nur zehn Schulen in Niedersachsen das Prädikat „zertifizierte Ubuntu-Schule“ verdient. Bei diesem Sozialtraining werden Unterrichtsprojekte zur Stärkung des Klassenklimas und der Sozialkompetenz in der Schule angeboten. „Uns ist es wichtig, dass unsere Kinder bei der Weiterentwicklung unserer Schule auch Verantwortung übernehmen und beteiligt werden“, erklären Döhle und Böhling einhellig. Daher wählen alle Klassen ab dem zweiten Jahrgang einen Klassensprecher für die Kinderkonferenz. Diese tagt regelmäßig einmal im Monat und nimmt sich aktueller Wünsche und Probleme der Schüler an. „So organisieren die Kinder die Ausleihe der Pausengeräte selbst und haben viele Ideen und Anschaffungswünsche mit Unterstützung der Lehrerinnen und des Fördervereins verwirklichen können“, berichtet Döhle.

Die täglichen Herausforderungen nimmt die Schulleiterin mit „Toleranz und einem Augenzwinkern“ an. Probleme werden zumeist im Team gelöst. In den vergangenen 50 Jahren hat sich baulich und natürlich auch im Lernstoff einiges getan hat, wie Konstanze Döhle zu berichten weiß. Mittlerweile verfügt die Grundschule über neun Klassenräume sowie einen Musikraum, einen Werkraum, einen Computerraum, einen Medienraum und einen Betreuungsraum. Auch die Gemeindebücherei, die für die Schüler an zwei Vormittagen in der Woche geöffnet ist, hat ihren Sitz im Schulgebäude. Direkt neben der Schule befinden sich die große Sporthalle und der Schulhort. Nahziel ist die Einführung der offenen Ganztagsschule nach den Sommerferien, die dienstags bis donnerstags bis 15.30 Uhr geöffnet sein soll.

Den 50. Geburtstag ihrer Schule wollen Lehrer, Schulkinder und deren Eltern mit mehreren Veranstaltungen feiern. Bereits am Freitag, 2. Juni, steht ab 10 Uhr das große Abschlusskonzert der Projektwoche „Feen und Trolle“ mit den Bremer Philharmonikern auf dem Programm. 14 Tage später, ebenfalls ab 10 Uhr ist dann ein Festakt in der Turnhalle geplant. Auch der Projektchor mit 40 Kindern ist mit von der Partie. Das große Schulfest soll am Sonnabend, 17. Juni, von 11 bis 14 Uhr steigen. Die Kinder können sich dabei unter anderem an verschiedenen Spielstationen versuchen.

Eine große Gefahr ist derweil fürs Erste gebannt worden. So hat der um seine Existenz bangende Schulförderverein „Fisch-Otter“ für zunächst ein Jahr doch noch eine Nachfolgerin für die scheidende Vorsitzende Tina Meyer gefunden. Ihren Part wird die Lehrerin Petra Grossmann kommissarisch übernehmen. „Der Förderverein ist für unsere Schule unersetzlich, deshalb dürfen wir ihn nicht einschlafen lassen“, stellt Döhle allerdings klar, dass die Führung des Vereins eigentlich in Elternhände gehört.

