Bei diesem Einsatz nach einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Posthausen im vergangenen Juni waren auch die Brandschützer der Ottersberger Feuerwehr gefordert. Sie mussten Schwerstarbeit leisten, um den eingeklemmten Fahrer des hinteren Lkw aus dem Wrack zu befreien. (Christian Butt)

Es passierte am 26. Juni vergangenen Jahres auf der Autobahn 1 nahe der Anschlussstelle Posthausen: Nachdem ein Lastwagenfahrer ein Stauende übersehen hatte, krachte es gewaltig. Den kurz darauf vor Ort eintreffenden Rettungskräften, darunter die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Ottersberg, bot sich an der Unfallstelle ein Bild der Verwüstung. Viel Zeit zum Überlegen hatten die Kameraden um Gemeindebrandmeister Thomas Schepelmann und Ortsbrandmeister Markus Witkwoski derweil nicht, um die unübersichtliche Situation zu erfassen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und letztlich den schwer verletzten und in seinem Fahrerhaus eingeklemmten Trucker zu befreien.

Dieses Beispiel aus der Einsatzbilanz des Jahres 2018 der Ottersberger Feuerwehr zeigt deutlich, dass die Handlungsschnelligkeit der Feuerwehrleute nicht nur bei Bränden gefragt ist, sondern auch, um Menschenleben nach Verkehrsunfällen zu retten. „Es war ein sehr arbeitsreiches und intensives Jahr. Wir haben so viele Stunden geleistet wie noch nie“, berichtet Markus Witkowski, dem außer der schweren Karambolage auf der Autobahn 1 auch noch ein heftiger Brandeinsatz im März am Otterstedter See besonders in Erinnerung geblieben ist. „Das Löschen des Brandes gestaltete sich sehr schwierig, denn es war bei minus zehn Grad sehr kalt“, blickt Witkowski auf den Kraftakt zurück, den man jedoch im Team bewältigen konnte.

51 Einsätze im vergangenen Jahr

Wesentlich gemütlicher ging es bei den Brandschützern derweil jüngst beim Rückblick und der daraus resultierenden Bestandsaufnahme zu. Insgesamt 51 Einsätze und damit etwas weniger als ein Jahr zuvor verzeichneten die Ottersberger Kameraden im Jahr 2018. Darunter seien 21 Brandeinsätze, aber auch elf Fehlalarme gewesen, bilanziert Witkowski, der sich besonders über den Zuwachs in seiner Truppe freut. Zwar mussten sich drei Feuerwehrleute aus beruflichen Gründen vom Feuerwehr-Dienst verabschieden, bei neun Neuzugängen sind diese Abgänge jedoch zu verkraften. Ein Grund für den erfreulichen Zuwachs ist laut Witkowski die verstärkte öffentliche Präsenz, etwa beim Begegnungsfest im Sommer oder beim „Tag der offenen Tür“, den die Ottersberger Feuerwehr erstmals veranstaltet hat. Aber auch die 2018 neu aktivierte Sirenenalarmierung habe das Bewusstsein der Bevölkerung geschärft und das Interesse potenzieller Brandschützer geweckt, stellt der Ortsbrandmeister fest.

Zudem, betont Witkowski, verfüge die Ottersberger Einheit über einen intakten Unterbau. Im Januar 2018 übernahm René Dahms den Chefposten in der Jugendfeuerwehr. „Er hat seine Aufgaben gut erledigt“, stellt Witkowski dem Neuling in der Brandschützer-Talentschmiede ein gutes Zwischenzeugnis aus. Immerhin 23 Kinder gehören indes der Kinderfeuerwehr an. „Sie sind sehr motiviert und begeisterungsfähig“, lobt den Witkowski den jüngsten Nachwuchs und hofft gleichzeitig, dass einige aus der jungen Garde auch später noch zur Stange halten.

Ehrungen und Beförderungen

Dass Treue und Einsatz durchaus belohnt werden, zeigte sich zum Abschluss der Jahreshauptversammlung bei den Beförderungen und Ehrungen, die in den Mittelpunkt rückten. So beförderte Thomas Schepelmann das Trio Julius Bauer, Dennis Peymann und Christian Stritzl jeweils vom Hauptfeuerwehrmann zum Löschmeister. Dieter Seekamp und Peter Buthmann, die seit 50 Jahren zur Ottersberger Feuerwehr gehören, sowie Helmut Frank und Alexander Grimm für 25-jährige Treue wurden im feierlichen Rahmen geehrt. Eine besondere Auszeichnung erhielt zudem Axel Faber. Die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen sei eine Auszeichnung, die „wirklich selten verliehen“ werde. „Bei uns in der Ortsfeuerwehr erst das zweite Mal“, erklärt Witkowski.