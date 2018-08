Feinarbeit: Grabungshelfer Bernd Steffens legt mit einem Pinsel ein Fundstück frei, im Hintergrund siebt Esther Okonji Erde. (Michael Braunschädel)

Zehn Jahre ist es her, dass der Hobbyarchäologe Gerald Neumann aus Grasberg auf einem Acker in Holtorf-Lunsen in der Gemeinde Thedinghausen die ersten Scherben gefunden hat, zwei Jahre später folgten auch römische Münzen. Neumann, der laut Kreisarchäologin Jutta Precht, "den richtigen Riecher hat", hatte eine rund 2000 Jahre alte Germanische Siedlung entdeckt. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung in Kooperation mit der Kreisarchäologie Ausgrabungen dort vorgenommen. Nun ist erneut ein Archäologenteam in Holtorf gewesen, um neue Erkenntnisse über die Siedlung zu erlangen. Ging es 2017 vor allem darum, herauszufinden, was dort damals hergestellt und womit gehandelt wurde, stand dieses Mal die Lokalisierung und Datierung ehemaliger Flussläufe im Mittelpunkt.

Der Ort liegt heute weitab vom Flussläufen, aber früher nahmen Weser und Aller einen ganz anderen Verlauf. Wahrscheinlich ist es, dass die Germanen die Siedlung im heutigen Holtorf in Ufernähe anlegten. Den Nachweis darüber sollten die Grabungen, die in den vergangenen drei Wochen als Teil eines Forschungsprojektes über Landeplätze der Römischen Kaiserzeit stattgefunden haben, erbringen. "Wir vermuteten hier zwei Flussläufe", erklärte Grabungsleiterin Imke Brandt. Bewusst habe man sich als Ausgrabungsort eine Stelle am Rand der Siedlung ausgesucht. Nachdem durch die Bodenuntersuchung feststand, dass es dort tatsächlich früher einen Flusslauf gegeben hat, ging es laut Brandt natürlich um die Frage, ob der Fluss auch zu Zeiten der Germanensiedlung existiert hat.

Und den Nachweis darüber konnten die Ausgrabungen erbringen, wie Precht am Donnerstag nach dem Ende der Ausgrabungen berichten konnte. "Wir sind daher sehr zufrieden", betonte die Kreisarchäologin. Die vielen Funde von Scherben in Ufernähe deuten darauf hin, dass dieser Bereich am Fluss, der damals im Übrigen sechs bis sieben Meter tief gewesen sei, besonders intensiv von den Menschen der Siedlung genutzt worden sei. So erklären sich auch die Fundstücke, die damals nur über den Handel an den Ort gelangen konnten. Zu diesen zählt etwa der Teil eines Mahlsteines aus Basaltlava aus der Eifel. "Luxusgut", wie die Projektverantwortliche Annette Siegmüller betonte. Ebenso wie die Fibel, eine frühe Form der Sicherheitsnadel, oder die Glasperle, die durch die Ausgrabungen zutage gebracht wurden.

Die zahlreich gefundenen Scherben lieferten noch einmal den Nachweis darüber, dass die Handwerkersiedlung vor rund 2000 Jahren existiert haben muss. "Denn bei Scherben wandelte sich die Mode sehr schnell", berichtete Siegmüller. Bei Keramiken seien für die zeitliche Zuordnung die Randformen am Wichtigsten. Diese lassen in diesem Fall auf das erste Jahrhundert schließen. Durch die Funde – insbesondere jene aus Metall – bekomme man zudem eine gute Idee davon, mit welchen Bevölkerungsgruppen die Menschen dort damals in Kontakt standen.

Das Grabungsteam in Holtorf war dieses Mal ganz besonders zusammengestellt. Zu den 20 Personen zählten auch ehrenamtliche Mitarbeiter aus der Region und Studenten des internationalen Studiengangs „Environmental History“ an der Bremer Uni – etwa aus Nigeria, China und dem Iran. Genauestens haben die Helfer alle ihre Schritte dokumentiert und exakte Vermessungen vorgenommen. Denn die Ausgrabungsstellen wurden nun alle wieder zugeschüttet. "Ziel ist es nicht, die ganze Siedlung auszugraben, sondern nur punktuell zu gucken", erklärte Precht. Viele der bekannten Fundstellen in der Region befinden sich unter Äckern. Und an dem Ort in Holtorf, wo früher einmal Germanen gesiedelt haben, kann dann im kommenden Jahr wieder Mais angebaut werden.



Da keine öffentliche Führung über die Ausgrabung angeboten werden konnte, haben Imke Brandt und Jutta Precht für Ende des Jahres einen Vortrag im Erbhof geplant.