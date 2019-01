Alles beim Alten: Die Stände des Achimer Wochenmarktes werden sich auch zukünftig die gesamte Innenstadt entlang schlängeln. (Björn Hake)

In der Achimer Innenstadt bleibt auch in Zukunft alles wie bisher. Zumindest, wenn es um den Standort des Achimer Wochenmarktes geht. Die Verwaltung hatte vor einigen Monaten, wie berichtet, darüber nachgedacht, den Wochenmarkt zukünftig nicht mehr entlang der Obernstraße, sondern beispielsweise etwas zentrierter auf dem Bibliotheksplatz oder gar auf dem Baumplatz stattfinden zu lassen. Das Standort-Thema hatten die Grünen in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung noch einmal auf die politische Agenda gebracht. Doch eines machte der Achimer Wirtschaftsförderer Martin Balkausky gleich zu Beginn der Überlegungen klar: „Fest steht, dass wir keine Entscheidung gegen die Beschicker treffen werden."

Und eben diese Beschicker haben sich nun geäußert, in einem mehr als eindeutigen Votum. Geschlossen stimmten sie nämlich dafür, dass der beliebte Wochenmarkt an seinem bisherigen Standort bestehen bleiben soll. „Wir hatten ein gemeinsames Gespräch, zu dem etwa 60 Teilnehmer gekommen waren“, erklärt Balkausky. „Und die Beschicker haben sich eben einstimmig dafür ausgesprochen, den Standort des Wochenmarktes nicht zu verändern.“

Einzelhändler profitieren

Neben den Marktbeschickern selbst, würden nämlich auch die Einzelhändler entlang der Obernstraße davon profitieren, dass der Markt die komplette Fußgängerzone entlang läuft und so mehr Laufkundschaft an den Läden vorbeikomme. Bei einem zentrierten Markt auf dem Bibliotheks- oder Baumplatz falle diese Laufkundschaft für die Einzelhändler weg. Die Verwaltung nimmt nach eigenen Angaben die Entscheidung der Beschicker an und wird den Markt an seinem bisherigen Standort belassen.

Ob dies auch für die Achimer Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt, das Maibaumfest oder das Weinfest gilt, ist allerdings noch offen. So ist der Bibliotheksplatz in der Mitte der Achimer Fußgängerzone aktuell noch der Haupt-Austragungsort für die meisten Feste und Veranstaltungen in der Stadt. Doch auch hier würde die Verwaltung gerne Hand anlegen. Im Januar oder Februar soll es daher noch einmal Gespräche geben – dieses Mal dann mit den Veranstaltern der Feste und den Gastronomen.

Mehr Platz auf dem Baumplatz

„Die Idee ist, den Bibliotheksplatz unter Umständen ganz zu räumen und für Feste auf den Baumplatz zu gehen“, sagt Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Ein Vorteil sei beispielsweise, dass man dort viel mehr Platz habe. „Wir haben regelmäßig Anfragen, ob beispielsweise der Coca-Cola-Truck oder die NDR-Sommertour auch mal in Achim Halt machen können“, erzählt Ditzfeld. „Diese Angebote müssen wir aber bisher immer ablehnen, weil auf dem Bibliotheksplatz dafür einfach kein Platz ist.“ Auf dem Baumplatz hingegen sehe das schon anders aus. Hinzu komme noch, dass der Bibliotheksplatz im Zentrum der Innenstadt dann ausschließlich den dort ansässigen Gastronomen zur Verfügung stehen könnte. Auch bei dieser Entscheidung sei es jedoch wichtig, dass alle Betroffenen mit einbezogen werden, so Ditzfeld.