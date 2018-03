Besonders bei gutem Wetter ein Besuchermagnet: das Frühlingsfest im Oytener Ortszentrum. (Björn Hake)

Auch in diesem Jahr setzt die Vereinigung der Selbstständigen wieder auf das altbekannte Festquartett. Den Anfang macht dabei natürlich das Frühlingsfest, welches den Oytener Ortskern am Sonntag, 8. April, wieder in eine kleine Bummelmeile verwandeln wird. Dabei setzt Marktmeister Manfred Masanek auf ein Rahmenprogramm, das sich in Oyten bewährt hat. Doch auf die Besucher wartet auch dieses Mal wieder die ein oder andere Premiere. "Es ist wichtig, auch immer mal was Neues zu haben", betont Masanek.

Da wäre dieses Mal etwa ein Gerät mit dem etwas kryptischen Namen "9DVR-Simulator", welches ausprobiert werden kann. "Durch eine Virtual-Reality-Brille und dem Bewegungssitz werden die Grenzen der virtuellen und realen Welt vermischt", beschreibt Masanek das Vergnügen dahinter. Eine sehr moderne Attraktion also, die man für das Frühlingsfest auch nur aus einem Grund überhaupt habe gewinnen können. "Wir hatten das Glück, dass noch keine Hauptsaison ist", erklärt der Marktmeister, dass dieser Simulator sonst nicht finanzierbar gewesen wäre.

Nachdem Masanek das vergangene Fest angesichts von verlosten Heißluftballonflügen unter das Motto "Oyten hebt ab" gestellt hatte, heißt es am 8. April "Oyten taucht ab". Wobei nicht wirklich jemand einen Tauchgang antreten wird. Aber die Tauchergruppe der DLRG Otterstedt, das THW Achim und das DRK Oyten werden auf dem Penny-Parkplatz Einblick geben und Taucherutensilien wie Neoprenanzüge oder Sauerstoffflaschen präsentieren und deren korrekte Benutzung demonstrieren. Außerdem neu sind dieses Mal die Vorführungen von Drechselarbeiten, ein großer Kettenflieger und eine Hüpfburg mit einer Größe von ganzen 14 Metern. "So groß war sie noch nie", hofft Masanek auf viele leuchtende Kinderaugen.

Für die kleinen Besucher gibt es auch sonst einiges zu erleben, sei es beim Kinderkarussell, Ponyreiten oder Dosenwerfen. Vor Ort ist zudem wieder das von der Kreissparkasse gesponserte Puppentheater aus Kiel, welches mit Vorführungen ab 13, 14.30 und 16 Uhr lockt. Verhungern oder verdursten wird auf den Festen der VdS Oyten naturgemäß auch niemand, gibt es doch das übliche breite kulinarische Angebot von der Bratwurst bis zu den Waffeln, die dieses Mal von Schülern der IGS verkauft werden. Im Heimathaus lockt derweil wieder der frisch zubereitete Butterkuchen.

Das Heimathaus noch besser an das sonstige Treiben anzuschließen, ist eines der Zukunftsprojekte, verrät Masanek. "Wir würden die Festmeile gerne bis zum Rathaus verlängern." Die Auf- und Abfahrt der Feuerwehr müsste aber weiterhin gewährleistet werden, erklärt er den bisherigen Knackpunkt bei den Planungen. Zwischen dem alten und dem neuen Aldi-Markt gibt es auch dieses Mal einen Flohmarkt, wo ab 9 Uhr mit dem Aufbau begonnen werden kann. Anmeldungen für die Restplätze nimmt Masanek noch unter 01 71 / 9 93 70 00 entgegen. Kinder zahlen keine Standgebühr, Erwachsene zwei Euro.

Das Frühlingsfest beginnt um 11 Uhr, etwas später öffnen dann auch zahlreiche Einzelhändler ihre Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Um 18 Uhr findet das bunte Treiben dann wieder ein Ende. Die Hauptstraße wird vom Busbahnhof bis zum neuen Aldi am 8. April von 9 bis 19 Uhr gesperrt werden.