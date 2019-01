Frank Riemann macht selbst den Belastungstest für eines der Kratzbaum-Modelle. (Hake)

Kratzbäume für Katzen. Ein Produkt, das wohl jeder kennt und schon häufiger zu Gesicht bekommen hat, wenn nicht sogar in den eigenen vier Wänden. Denn schließlich lebt laut Erhebungen von 2017 in fast jedem vierten Haushalt in Deutschland mindestens eine Katze. Und sehr viele der Samtpfoten haben einen Kratzbaum – als Rückzugsort, zum Markieren des Reviers und zum Wetzen der Krallen. Ein riesengroßer Markt also. Einer, in dem seit vergleichsweise kurzer Zeit auch ein Unternehmen aus Langwedel mitmischt. 2016 brachte Struppy die ersten Modelle auf dem Markt und kann sich seitdem über einen „Raketenstart“ freuen, wie es Vertriebsleiter Frank Riemann ausdrückt.

„Wir waren direkt innerhalb von zwei Monaten abverkauft“, erinnert er sich an den bereits verheißungsvollen Start zurück. Zuvor hatte es rund zwei Jahre an Planung und Recherche bedurft. Die Idee sei der „Händlerfamilie Riemann“ schon 2014 gekommen. Denn mit der Qualität der sich auf dem Markt befindlichen Kratzbäume war sie einfach nicht zufrieden. „Meine Frau hat früher einmal Katzen gezüchtet“, erklärt Riemann, woher die Erfahrung komme. Und so reifte der Gedanke, das Produkt zu verbessern und „kundenorientiert zu produzieren“. Dabei halfen in früheren Jobs geknüpfte Kontakte nach Asien, wo die Ware handgefertigt wird. „Hochwertig“ und „erschwinglich“ waren zwei der Hauptkriterien dafür, so Frank Riemann. Seine Mutter Hella Riemann ist Geschäftsführerin von Struppy.

Fokus auf den Fachhandel

„Wir haben manchmal das Gefühl, als ob wir den heiligen Gral gefunden haben“, merkt Frank Riemann mit einem Augenzwinkern angesichts des bisherigen Erfolges an. Denn alles habe sich viel schneller entwickelt als gedacht. War der Vertriebskanal zunächst das Internet, seien schon früh die großen Fachhändler auf sie zugekommen, was zu einer Neuausrichtung des Unternehmens führte. Über den eigenen Online-Shop werden die Kratzbäume zwar noch gekauft, ansonsten habe sich Struppy aber bei allen Online-Händlern auslisten lassen. Das Unternehmen setze voll und ganz auf den Fachhandel und dort verkaufen sich die Kratzbäume, aktuell gibt es 63 verschiedene Modelle, laut Riemann hervorragend.

Theoretisch könnte Struppy in den Räumlichkeiten im Langwedeler Gewerbegebiet bis zu 13 000 Kratzbäume lagern, doch nötig ist das bisher nicht gewesen. „Die Ware kommt rein und geht direkt wieder raus“, erzählt Riemann. Die direkte Nähe zur Autobahn ist daher ein wesentlicher Standortvorteil und nur ein Grund dafür, wieso sich die Familie für den Firmensitz ein Objekt in Langwedel ausgesucht hat. Die Lage zwischen Hannover, Bremen und Hamburg sowie der verhältnismäßig niedrige Hebesatz für die Gewerbesteuer seien ebenso wichtig gewesen, erklärt Riemann, der in Verden lebt.

Seit Januar auch Ausbildungsbetrieb

Zum Standort gehört neben dem Lager und den Büroräumen auch ein Verkaufsraum. Bis zu 350 Kilometer sind Kunden für einen Besuch dorthin laut Riemann schon gefahren. Inzwischen kommen die Filialisten der Fachgeschäfte für Verhandlungsgespräche sogar extra nach Langwedel. „Aber wir sind auch dabei, den Außendienst weiter auszubauen“, sagt Riemann. Doch wie in so vielen personellen Bereichen sei man bei Struppy mit Neuanstellungen nicht hinterhergekommen. „Wir sind absolut ausgelastet“, betont der Vertriebsleiter. Stolz sei das Unternehmen darauf, seit Januar auch Ausbildungsbetrieb zu sein. „Aber gefühlt sind wir immer noch eine Rumpelkammer“, merkt Riemann an.

Eine Rumpelkammer, die sich im Übrigen nicht nur auf dem deutschen Markt bereits positioniert habe. Starke Abnehmerländer seien etwa Großbritannien und Österreich. „Für dieses Jahr planen wir den Verkauf von 20 000 bis 25 000 Kratzbäumen“, berichtet Riemann und fügt an, aufgrund der sehr guten Entwicklung diese Zahlen eigentlich schon wieder nach oben korrigieren zu müssen. „Aber das wollen wir nicht, wir müssen die Kirche im Dorf lassen.“

Längst seien die Produkte von Struppy eine ernst zu nehmende Konkurrenz für die etablierten Hersteller von Kratzbäumen geworden. Das Langwedeler Unternehmen versuche dabei, gleich mehrere Pluspunkte gegenüber den Mitbewerbern zu haben. Riemann zählt diesbezüglich etwa die größere Stabilität der Modelle, ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis oder das große Ersatzteillager auf. „Wir bieten jedes Teil zum Nachkaufen an. Im Internet bestellt, ist es fast immer am nächsten Tag beim Kunden“, sagt der Verdener. Und dann ist da noch das selbst entwickelte Gütesiegel „HUS“ (Hygienisch unbedenklich by Struppy), über das jedes ihrer Produkte verfügt.

Eigenes Gütesiegel entwickelt

Dieses signalisiert dem Kunden, dass der Kratzbaum fabrikneu und damit nicht durch Krankheitserreger vorbelastet sei. Ein Alleinstellungsmerkmal, wie Riemann findet – und ein wichtiges noch dazu. Denn immer wieder gelangen Kratzbäume, die schon in Haushalten standen und zurückgeschickt wurden, wieder in den Verkauf. Doch haben Katzen diese einmal markiert, so gehe gewiss keine andere mehr daran, so Riemann. Deswegen sollten seiner Ansicht nach Kratzbäume auch als Hygieneartikel deklariert werden. Solange das nicht der Fall ist, wolle Struppy auch weiterhin auf den Verkauf über Online-Händler verzichten und auf sich und die Fachhändler vertrauen, damit die Versprechungen des Gütesiegels eingehalten werden können.

Dem Drängen der Fachhändler sowie auch dem Wunsch der Kunden sei es laut Riemann derweil zu verdanken, dass die Angebotspalette von Struppy bald erweitert werde. Wenn es die geplant läuft, sollen ab der zweiten Jahreshälfte auch Hundefreunde auf ihre Kosten kommen, wenn spezielle Kissen und Körbe für die Vierbeiner auf den Markt kommen. „Dann werfen wir aber erst einmal den Anker“, sagt Riemann. Weniger Arbeit werde das aber nicht bedeuten, schließlich gehe es darum, sich dauerhaft in diesem hart umkämpften Markt zu etablieren.