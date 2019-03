Im Runken-Quartier (hier Symbolbild) sollen Mehrfamilienhäuser mit kleinen Wohnungen entstehen. (Björn Hake)

Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass der Achimer Stadtrat das sogenannte Wohnraumversorgungskonzept auf den Weg gebracht hat. Ziel dieses Konzeptes war und ist es, einen Zuwachs an kleinen Wohnungen und bezahlbarem Wohnraum in der Stadt zu fokussieren. Nur wenige Monate später hatte die Politik dann auch beschlossen, das Vorhaben, im Stadtteil Bierden auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik Runken sowie den angrenzenden Grundstücken ein Wohnquartier entstehen zu lassen, voranzutreiben. Ein Investor will in dem sogenannten „Runken-Quartier“, wie berichtet, Mehrfamilienhäuser mit etwa 90 kleinen und teils barrierefreien Wohnungen sowie eine Pflegeeinrichtung mit rund 65 Plätzen mit angegliederten gesundheitlichen Dienstleistungen wie etwa Arztpraxen entstehen lassen.

Nun geht dieses Projekt einen weiteren Schritt. In der kommenden Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 19. März, wollen die zuständigen Architekten das städtebauliche Konzept genauer vorstellen, auf dessen Grundlage dann die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgen soll. So wurde vorab mit einem Verkehrsgutachten geprüft, wie das Gebiet am besten erschlossen werden kann. Derzeit ist das Gelände nämlich weder vom Weizenkamp noch vom Winterweg aus angebunden, Anbindungsmöglichkeiten gebe es laut Gutachten allerdings mehrere.

Mobilitätsstationen geplant

Bevorzugt wird demnach eine Variante, bei der die Erschließung für die Grundstücke am Winterweg separat sowie für die Wohnbebauung und die Pflegeeinrichtung im östlichen Quartiersteil über den Weizenkamp in Form einer Ringstraße erfolgt. Nach Angaben des Gutachtens erzeugen die neu geplanten Wohneinheiten und die Pflegeeinrichtung pro Tag etwa 450 Kfz-Fahrten. „Sowohl von der Ringstraße, als auch von der Zufahrt über die Bremer Straße für die bestehenden Gewerbenutzungen, ist eine Mobilitätsstation erreichbar“, heißt es in einer entsprechenden Beschlussvorlage der Achimer Verwaltung zum Runken-Quartier. „Diese ist Teil eines noch auszuarbeitenden Mobilitätskonzeptes mit Car-Sharing, E-Ladestationen, Fahrradinfrastruktur und verbesserter ÖPNV-Anbindung, zugunsten des bezahlbaren Wohnens in einem autoarmen Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität.“

Dass die Ausweisung neuer Wohngebiete allerdings nicht nur Einfluss auf den Verkehr hat, sondern auch Folgen für öffentliche Einrichtungen wie Kitas und Schulen haben wird, erlebt die Stadt Achim derzeit bekanntlich nur zu deutlich. Kitaplätze sind seit Jahren knapp, die Schulen platzen aus allen Nähten. Daher wurde für das Runken-Quartier nicht nur ein Verkehrsgutachten erstellt, sondern eben auch ein Demografiegutachten beauftragt. Dieses untersuchte die Folgen des geplanten Projektes für die genannten Einrichtungen bis einschließlich 2035. Und daraus geht hervor, dass „die Realisierung des Vorhabens ,Runken-Quartier' einen zusätzlichen Bedarf in Höhe von rund fünf Krippenplätzen und acht Kindergartenplätzen auslöst“.

Kapazitäten an Kitas sollten reichen

Die Verwaltung sieht sich für diesen Mehrbedarf jedoch gerüstet. Durch die ohnehin in Bierden geplante Schaffung von zusätzlichen Gruppen in der Kinderbetreuung im Jahr 2020 werde der unter anderem auch durch dieses Vorhaben verursachte Bedarf gedeckt sein, heißt es in der Beschlussvorlage. Der Umbau der Grundschule zum Ganztagsschulbetrieb könne inklusive der Schaffung von neuen Klassenräumen jedoch voraussichtlich erst im Jahr 2026 erfolgen. „Sollten die Kapazitäten vorher nicht ausreichen, so können möglicherweise zwei Räume des Hortes vorübergehend doppelt für die Schule und den Hort genutzt werden“, schreibt die Verwaltung.

Und die Stadt lässt sich noch ein weiteres Hintertürchen offen: Sollte sich im Laufe des Bauleitplanverfahrens herausstellen, dass die Kapazitäten in den Kitas und Schulen doch nicht ausreichen, so wolle man vertragliche Regelungen treffen, dass die bauliche Realisierung in Abschnitten erfolge, „um die soziale Infrastruktur durch das Vorhaben nicht zu überlasten“.