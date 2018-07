Sind Wohnungen im Landkreis zu vermieten und sollen SGB II-Empfänger einziehen, funktioniert dies anscheinend oft nur über den Rechtsweg. (Roland Weihrauch/dpa)

Landkreis Verden. Angekommen sind die in den vergangenen drei Jahren zugewanderten Menschen im Landkreis Verden inzwischen. Angekommen in einem Alltag sind aber noch nicht alle: Daher geht es noch immer darum, sie zu integrieren, ihnen ein Alltagsleben zu ermöglichen und sie in private Mietwohnungen zu bringen. Ebenso spielt das Thema Familiennachzug eine große Rolle, denn der ist erst möglich, wenn der bereits im Landkreis lebende Flüchtling über genügend Wohnraum verfügt

Mit der Suche nach entsprechend großen Wohnungen sind von Beginn an auch die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer befasst, die allerdings auf eine Diskrepanz gestoßen sind: Ohnehin stehen schon nicht viele Wohnungen zur Verfügung. Und die, die frei sind, sind entweder zu teuer oder deren Besitzer möchten nicht an Ausländer vermieten. So ist es aus Kreisen der Flüchtlingshelfer zu erfahren. Und auch Bernd Dannheisig, Fachdienstleiter Soziales beim Landkreis Verden, kann diese Haltung einiger Vermieter bestätigen. "Über die Gründe möchte ich nicht spekulieren, aber auch wir merken es", sagt er.

Aus Sicht der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer fürchten Vermieter beziehungsweise Wohnbaugesellschaften etwa eine Ghettoisierung, oder sie lehnen ausländische Familien in ihren Wohnungen per se ab. Die Situation ist aber auch deswegen nicht leicht, weil die bewilligten Kosten der Unterkunft, die vom Landkreis Verden übernommen werden, offenbar in vielen Fällen nicht zu den seit Jahren steigenden Mietpreisen passen – und somit oft auch Verhandlungen sowie Rechtsstreits an den Mietgeschäften hängen.

Alle SGB II-Bezieher betroffen

Dieses Problem freilich trifft nicht nur auf Flüchtlinge zu, sondern auf alle Menschen, die nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) auf finanzielle Grundsicherung angewiesen sind. Sie alle haben den gleichen Anspruch, unabhängig von der Herkunft und auch unabhängig davon, ob die Menschen vorher ein Asylverfahren durchlaufen haben. Und für sie alle gelten die vom Landkreis Verden als angemessen betrachteten Kosten der Unterkünfte.

"Findet man endlich einen Vermieter, der bereit ist, an eine mehrköpfige ausländische Familie zu vermieten, stehen einem die angemessenen Kosten der Unterkunft im Wege", sagt einer der Flüchtlingshelfer. Das Wort "angemessen" regt ihn und seine Mitstreiter im Besonderen auf, da die vom Kreis übernommenen Kosten inzwischen "viel zu niedrig" bemessen seien und nicht dem aktuell vorherrschenden Mietpreisniveau entsprächen.

Für beispielsweise eine maximal 95 Quadratmeter große Wohnung, die von einer fünfköpfigen Familie in Achim oder Oyten bezogen werden kann, empfindet der Landkreis Verden seit Juli 2017 als Richtwert exakt 625 Euro für Kaltmiete und Nebenkosten (ohne Heizung) als angemessen, in Ottersberg und Thedinghausen dagegen 580 Euro und in Kirchlinteln 545 Euro. Nach den Erfahrungen der Helfer wäre beispielsweise in Ottersberg eine Wohnung zu haben gewesen, die jedoch 580 Euro plus Nebenkosten hätte kosten sollen. Somit läge die Kaltmiete bei 400 Euro, was in ihren Augen für eine 90 Quadratmeter große Wohnung mehr als unrealistisch sei. Aus Sicht der Helfer wird ihre Arbeit und die Unterbringung von Leistungsempfängern, insbesondere von Flüchtlingen, unnötig erschwert – "oder gar unmöglich macht", wie sie betonen. Zumal sie auch nicht verstehen können, dass die Kosten für die Heizung aus den Höchstsätzen noch herausgerechnet wurden.

Wie Petra Schütte, Leiterin des Fachdienstes Arbeit, zu den vom Kreis verwendeten angemessenen Kosten der Unterkunft erklärt, handelt es sich bei den Sätzen jeweils um Richtwerte, die auf Rechtsprechung und Erfahrungswerten beruhen. "Bei strittigen Fällen, wenn Wohnungen also teurer sind als der Richtwert, kann das Jobcenter aber auch mehr zahlen", sagt sie. Jedoch keinesfalls mehr, als die höchstrichterliche Rechtsprechung und das Wohngeldgesetz zulassen – plus eines Sicherheitszuschlags von zehn Prozent. Nach Paragraf 12 des Wohngeldgesetzes stehen einer fünfköpfigen Familie für eine Mietwohnung in Achim und Oyten 750 Euro zur Verfügung, in Ottersberg 675 Euro – plus die jeweils zehn Prozent.

Diese Sätze liegen also erheblich höher als die Richtwerte des Kreises, und sie umfassen "Miete und Belastung", wie es im entsprechenden Paragraf heißt, aber ebenfalls nicht die Heizkosten. Was auffällt: Während der Kreis mit seinen Richtwert für SGB II-Bezieher für einen Singlehaushalt in Achim sogar um 40 Euro über dem Betrag des Wohngeldgesetzes liegt, liegen die Richtwerte unter dem Wohngeld, sobald mehr als eine Person die Wohnung beziehen sollen. Daher halten die Flüchtlingshelfer dagegen: "Das Problem besteht darin, dass es beim Landkreis kein schlüssiges Konzept gibt, das den aktuellen Verhältnissen des örtlichen Mietwohnungsmarktes angepasst ist. Somit muss nach unserem Dafürhalten das Wohngeldgesetz greifen."

Dass der Landkreis intern die Richtwerte nutzt, weiß auch Andrea Schumacher. Die Fachanwältin für Sozialrecht der Kanzlei Brennecke et Collegen Achim erklärt: "Richtwerte kennt die Rechtsprechung nicht." Der Gesetzgeber schreibe vor, dass auch der Landkreis Verden ein schlüssiges Konzept zur Ermittlung der angemessenen Kosten für Unterkunft haben müsse. Hat er es nicht, gelten die Höchstsätze des Wohngeldgesetzes plus zehn Prozent. "Ein schlüssiges Konzept aufzustellen, ist teuer und aufwendig. Man braucht ortsbezogene Anpassungen, einen Mietspiegel und Sachverständige ", nennt Andrea Schumacher mögliche Gründe, warum der Kreis Verden bisher darauf verzichtet hat. "Er hat kein Konzept, und es gibt auch keinen Mietspiegel."

Kein Automatismus

Aus Erfahrung weiß die Rechtsanwältin, dass SGB II-Bezieher, die nicht den Rechtsweg beschreiten, auch nicht automatisch die Höchstsätze nach dem Wohngeldgesetz bekommen. Bis jemand mit anwaltlicher Unterstützung in einem Widerspruchsverfahren also auf den Höchstsatz nach dem Wohngeldgesetz drängt, probiert der Landkreis Verden offenbar, zunächst mal seine Richtwerte anzuwenden, erklärt die Anwältin.

Das meint Petra Schütte wohl mit den von ihr erwähnten "strittigen Fällen". Sie sieht im Übrigen keine generellen Probleme auf dem Mietwohnungsmarkt für Leistungsempfänger. Schließlich wisse das Jobcenter von Neuanmietungen seiner Kunden, unabhängig davon, ob sie zugewandert sind oder nicht. Daher geht Petra Schütte davon aus, dass die Kritik der Flüchtlingshelfer sich auf Einzelfälle beziehe. "Wie viele Mietverhältnisse aufgrund der Herkunft der Mietinteressenten nicht zustande kommen, kann ich natürlich nicht sagen", sagt sie.

Vorwärts in kleinen Schritten

Wie Fachdienstleiter Dannheisig ausführt, habe allerdings auch der Landkreis Probleme, Flüchtlingen privaten Wohnraum zu besorgen. So leben in rund 200 vom Kreis angemieteten Wohnungen Zugewanderte, die sich noch im Asylverfahren befinden und daher eine im März dieses Jahres erhöhte Nutzungsgebühr entrichten müssen. Werden sie zu SGB II-Beziehern, sollen sie eigene Wohnungen eines privaten Anbieters mieten. "Daran, wie lange die Suche danach mitunter dauert, erkennen wir, dass private Wohnungen für Flüchtlinge schwer zu finden sind. Es geht aber voran, wenn auch in kleinen Schritten", sagt Bernd Dannheisig.

Gerade für Einzelpersonen sei es ein schwieriges Unterfangen, eine Wohnung zu finden. Das aber, weiß auch Dannheisig, gilt derzeit im Kreisgebiet nicht nur für Leistungsempfänger. Daher appellieren die Flüchtlingshelfer, der Landkreis möge die Kosten der Unterkünfte anheben, was in ihren Augen längst überfällig ist. "Das hilft mehr als teure Neubauten, die erst in drei bis fünf Jahren bezugsfertig sind."