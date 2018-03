Langwedel-Völkersen. Gefühle? Tiefe Emotionen? Alles kein Thema. Oder doch? Dieser Frage geht der Theaterverein Völk‘ser Platt in seinem neuen Theaterstück nach. Am Freitagabend brachten die Mitglieder das Stück „Keen Thema“ von Andrea Stadtlander und André Habehorst im Waller Dörpshus erstmals auf die Bühne. Mit dem Titel „Keen Thema“ wird angedeutet, dass Gefühle und Bedürfnisse selten zu ihrer Geltung gelangen können. Tiefere Emotionen werden als „Keen Thema“ beiseitegeschoben oder nur als Spiegelfechtereien halbwegs offen ausgetragen.

So geht es auch den beiden Hauptfiguren dieses plattdeutschen Stückes. Hermann und Luise, überzeugend von Erhard Kettenburg und Jana Wöhler gespielt, werden von ihren Kindern Klaus und Hanna in die Zwangslage versetzt, eine Zeit lang zusammen wohnen zu müssen. Uwe Behrmann spielt den verzweifelten Versicherungsvertreter Klaus Lotz sehr nahe an der Wirklichkeit und Nina Henke, als seine Ehefrau, gestaltet die mondäne Geldverschwenderin ebenso treffend. Die Nebenfiguren, wie die lüsterne Vermieterin, die quasselige Nachbarsfrau und den stumpfen Handwerker werden von Linda Strepkowski, Erika Schorling und Timo Poetukat souverän auf die Bühne gebracht. Das Bühnenbild am Anfang des Stückes wurde von Hartmut Struhs gestaltet und bekam nach seiner Verwandlung in ein nettes Wohnzimmer von den Zuschauern Szenenapplaus. Auch die Kostüme entsprechen wunderbar den Rollen und die Technik klappte bei der Premiere mal wieder reibungslos.

Suche nach Zuneigung

Hauptkonflikt in der Inszenierung, für die Jörg Meyer die Verantwortung trägt, ist das Aufeinandertreffen von verschiedenen Interessen: Klaus möchte endlich Erfolg als Versicherungsagent haben und ein neues Büro einrichten. Hanna möchte das dann sprudelnde Geld in Modeartikeln umsetzen. Die Vermieterin braucht einen solventen Mieter und kann sich auch näheren Kontakt zu diesem vorstellen. Die Quasselmaschine Edith will eigentlich nur ihre Texte loswerden und der Handwerker Herbert in Ruhe seine Arbeit machen und sich ab und zu einen hinter die Binde gießen.

Bleiben letztendlich die Hauptpersonen dieser Komödie übrig – zwei alte Menschen, die einsam sind und nach menschlicher Wärme suchen. Dies können Luise und Hermann natürlich nicht zugeben und so ergeben sich witzige Scharmützel zwischen den zwangsweise zusammengeführten Rentnern. Hier zeigen Regie und die Amateurschauspieler ihr Können, und die Frechheiten, die sich die beiden „Grätzköppe“ gegenseitig an den Kopf werfen, kommen beim Publikum gut an und sorgen für ausgelassene Heiterkeit.

Wie in vielen Stücken wird auch hier die Spannung in aufgeladenen Situation immer wieder durch den Genuss von Alkohol gelöst und in ihr Gegenteil verkehrt. Hund und Katz ziehen ihre Krallen ein und werden zu Schmusetierchen, die den Weg in eines der Schlafzimmer schaffen und erheblichen Wirbel auslösen, als sie von ihren Kindern entdeckt werden. Aber mit dem selbstbewussten Auftreten von Hermann und Luise wird die Biederkeit hinterfragt. Sie stehen zu ihren Bedürfnissen nach Wärme und Geborgenheit und wollen dies auch mit dem Gang vor eine Standesbeamtin bekräftigen. Aber ob die Tage der Euphorie reichen, um eine dauerhafte Verbindung einzugehen? Der Schluss des Theaterstückes zeigt, ob dies „Keen Thema“ ist.



Die Theatergruppe Völk‘ser Platt tritt mit ihrem Theaterstück im Februar noch mehrmals auf. Es folgen Aufführungstermine am Mittwoch, 7. Februar, ab 19.30 Uhr, am Freitag, 9. Februar, ab 19.30 Uhr, am Sonntag, 11. Februar, ab 9.30 Uhr mit Frühstück, am Mittwoch, 14. Februar, ab 19.30 Uhr, am Freitag, 16. Februar, ab 19.30 Uhr, am Sonntag, 18. Februar, ab 15 Uhr mit Kaffeetrinken, am Mittwoch, 21. Februar, ab 19.30 Uhr, am Freitag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 25. Februar, ab 9.30 Uhr mit Frühstück. Alle Aufführungen finden im „Waller Dörpshus“, Am Schulberg 3, statt. Karten können unter der Telefonnummer 0 42 32 / 13 42 vorbestellt werden.