Die Feuerwehr löschte den Brand des Wohnhauses. (Christian Butt)

Die Feuerwehr ist am Montag gegen 17.45 Uhr zu einem Wohnhausbrand an der Verdener Straße in Achim-Baden gerufen worden. Offenbar ist das Feuer in einer Küche entstanden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich mehrere Frauen und Kinder in dem Gebäude auf. Bei einem Löschversuch wurde eine Person verletzt. Die Menschen konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut. Vor Ort waren die Wehren Baden, Uesen und Achim. Die Verdener Straße war zeitweise voll gesperrt.