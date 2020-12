Mithilfe einer Drehleiter wurde das Feuer gelöscht. (Christian Butt)

Ein Feuer hat am Dienstagnachmittag im der kleinen Ortschaft Benkel bei Otterstedt in einem Wohnhaus großen Schaden angerichtet. Als die ersten Feuerwehrleute das Gebäude erreichten, qualmte es aus dem Dach. Umgehend wurden weitere Feuerwehren aus dem Umland alarmiert. Da Benkel an der Grenze der Landkreise Verden und Rotenburg liegt, kamen Einsatzkräfte aus beiden Landkreisen zum Einsatz. Die Feuerwehr versuchte noch einen Innenangriff unter Atemschutz, jedoch waren Hitze und Qualmentwicklung bereits zu stark. Daraufhin wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und das Feuer von außen bekämpft. Dazu mussten Dachpfannen abgeschlagen werden. Trotz des Einsatzes brannte der Dachstuhl komplett aus. Das Erdgeschoss ist durch Qualm und Löschwasser unbewohnbar.

Um im ländlichen Bereich ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, mussten mehrere Kilometer Schlauchleitung verlegt werden. Dafür kamen auch Schlauchwagen zum Einsatz. Diese haben zusammengekoppelte Schläuche abrollbereit auf der Ladefläche. Das Wasser wurde aus Hydranten beider Landkreise gepumpt. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.