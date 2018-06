Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen aufs Wohnhaus verhindern. (Butt)

Oyten. Durch ein schnelles Eingreifen hat die Feuerwehr am Mittwochnachmittag in Oyten das Übergreifen eines Feuers auf ein Wohnhaus verhindert. Um kurz vor 15 Uhr war das Feuer an der Bertolt-Brecht-Straße im Neubaugebiet gemeldet worden. Bereits auf ihrer Anfahrt konnten die Feuerwehrleute eine große Qualmwolke sehen. Vor Ort standen zwei Gartenhäuser in Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits auf ein Carport über, das wiederum an ein Wohnhaus angrenzt. Umgehend wurde das Wohnhaus mit einer sogenannten Riegelstellung geschützt, während weitere Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz den eigentlichen Brand bekämpften. Schnell konnten die Flammen mit dem Wasser aus zwei Schlauchleitungen abgelöscht werden. Aus der Brandstelle wurden zwei Gasflaschen geborgen, die ebenfalls gekühlt werden mussten. Um keine Brandnester zu übersehen mussten die Einsatzkräfte einen Teil des Carport-Daches öffnen.

Vorsorglich wurde das Wohnhaus mit einem Hochdrucklüfter von schädlichen Rauchgasen befreit. Eine Anwohnerin erlitt einen leichten Schock und musste vom Rettungsdienst betreut werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.