Moderne Architektur: So soll der neue Gebäudekomplex im Herzen Oytens aussehen. (Bley-Immobilien)

Fast genau ein Jahr ist es her, dass in der Fleischerei Biesewig an der Hauptstraße in Oyten die letzten Waren über die Theke gereicht wurden. Nach mehr als 110 Jahren Familienbetrieb zog Erich Biesewig, der die letzten 40 Jahre selbst Inhaber des Ladens war, einen Schlussstrich. Nun sind auch die letzten Tage des Gebäudes, welches 1905 erbaut worden war, gezählt. Anfang der kommenden Woche soll mit den Abrissarbeiten begonnen werden. Die ehemalige Fleischerei macht Platz für einen modernen Bau mit Wohnungen und Büroflächen.

Größtenteils ist das Gebäude bereits entrümpelt worden. Hier und da finden sich aber sogar noch ein paar Hinweise darauf, dass dort über Jahrzehnte ein gastronomisches Gewerbe beheimatet war. Ein an eine Wand angelehntes Schild etwa preist noch "Kürbis-Suppe mit Hacke" an, auf einem Tisch stehen noch ein paar alte Gläser. Die letzten Relikte alter Zeiten. Auch sonst findet sich im Haus noch vereinzelnd Gerümpel. Derweil fehlen in manchen Räumen im Obergeschoss sogar schon die Fensterscheiben. Einst hatte die Familie Biesewig in dem Gebäude auch gewohnt. Kommt da nicht Wehmut auf? "Ich bin alt genug, um das nicht so zu empfinden", sagt Biesewig, der froh ist, dass es nun endlich mit dem Abriss losgehen und er das Neubauprojekt angehen kann. Dafür hatte er mit einem Partner extra die CEBB-Baubetreuungsgesellschaft mbH & Co.KG gegründet.

Hochwertige Eigentumswohnungen geplant

Weil der dort gültige Bebauungsplan geändert werden musste und am Ende auch noch kleinere Korrekturen an der ursprünglichen Planung nötig waren, war es zu Verzögerungen gekommen. „Das Gebäude wurde nun noch etwas verschlankt“, nennt Biesewig eine der vorgenommenen Änderungen. Enstehen soll auf dem alten Areal im Zentrum Oytens ein Gebäudekomplex mit „acht hochwertigen, barrierefreien Eigentumswohnungen und zwei gewerblichen Büroeinheiten“, beschreibt der ehemalige Fleischerei-Inhaber. Das Haus werde in Massivbauweise nach der zurzeit höchsten Möglichkeit der Energie-Einsparverordnung KfW 40 erstellt.

Laut der Planung soll ein Personenaufzug alle Etagen erschließen – inklusive dem Kellergeschoss und der Tiefgarage. Letztere ist nötig, weil die Gemeinde vorschreibt, dass pro Wohneinheit 1,5 Stellplätze geschaffen werden müssen. „Und wenn ich auf dem Gelände normale Parkplätze schaffen würde, wäre kein Platz mehr für das Gebäude“, erklärt Biesewig. Die Wohnungen sollen über zwei bis vier Zimmer verfügen, zwischen 77 und 150 Quadratmetern groß sein und jeweils eine Terrasse oder einen Balkon haben. Bis es soweit ist, gibt es jedoch noch viel zu tun.

Abriss soll mehrere Wochen dauern

In dieser Woche haben Mitarbeiter des beauftragten Abrissunternehmens die Pflastersteine des Boulevards im Bereich vor dem Gebäude abgenommen und verpackt. Diese werden nun zwischengelagert und später wieder an Ort und Stelle verlegt. Sind auch die letzten Reste aus dem Gebäude geschafft, soll es in ein paar Tagen mit dem Abriss im hinteren Teil des Areals losgehen. Biesewig rechnet damit, dass es ein paar Wochen dauert, bis seine frühere Existenz in Schutt und Asche liegt.

Die ersten Anfragen von Interessenten für die Wohnungen und die Büros hatte es schon direkt nach Bekanntgabe der ersten Pläne gegeben. „Die Fertigstellung war den Leuten dann aber doch noch zu weit weg“, sagt Biesewig, der davon ausgeht, dass die Gespräche mit potenziellen Käufern in nächster Zeit nun konkreter werden. Besondere Eile sei dabei aber auch nicht geboten. Biesewig rechnet mit der Einweihung des Wohnkomplexes für März 2020.