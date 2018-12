Die Abrissarbeiten an der Feldstraße in Achim, wo bis zum Sommer 2016 ein Raiffeisenmarkt seinen Geschäften nachging, haben begonnen. Im Jahr 2020 sollen dort 36 bis 44 neue Wohnungen zur Verfügung stehen. (Braunschädel)

Neue Wohnungen für die Achimer Innenstadt: Während die neuen Häuser auf dem ehemaligen Scherf-Grundstück unter dem Slogan „Wohnen an der Apfelwiese“ Gestalt annehmen, haben nun die Abbrucharbeiten an der Feldstraße begonnen. Unter dem Namen „Wohnen am Markt“ entstehen dort, wo im Sommer 2016 der Raiffeisenmarkt für immer seine Türen geschlossen hat, 36 bis 44 Wohnungen. Ein großer Bagger hat damit begonnen, das frühere Geschäft abzureißen. Das Grundstück sowie das Nachbargrundstück – auf dem ein altes Bauernhaus steht, das ebenfalls verschwinden wird – gehören seit etwa vier Monaten der Projektgesellschaft Achim, Feldstraße 5 mbH.

Diese hat laut Handelsregister just ihren Firmensitz nach Thedinghausen-Morsum verlegt, zu ihrer Geschäftsführung gehören Edgar Thalmann und Simon Sperling. Beide Männer sind auch die Chefs der in Morsum ansässigen Firma E + S Bau GbR, die als Generalunternehmen für den Bau der neuen Wohnungen verantwortlich ist. Wenn alles passt und spätestens im Frühjahr 2019 die Genehmigung des Landkreises Verden vorliegt, sollen die Wohnungen im Jahr 2020 bezugsfertig sein. „Das Baurecht liegt vor“, bestätigt Simon Sperling. Er geht momentan davon aus, dass fünf bis sechs Wohngebäude an der Feldstraße entstehen und unter allen diesen Baukörpern später eine Tiefgarage existieren wird.

Während anderswo, auch an der Apfelwiese, maximal mit einem Parkplatzschlüssel von etwa 1,5 geplant wird, hat die Projektgesellschaft für die Feldstraße bewusst einen Faktor von zwei angesetzt. „Heute hat doch jedes Paar zwei Autos“, sagt Simon. Daher soll es 84 Stellplätze in der Garage geben, die über eine sechs Meter breite Ein- und Ausfahrt zur Feldstraße verfügen wird. „Diese verläuft recht mittig, links von den beiden Eichenbäumen“, schildert Simon.

Alle Wohnungen barrierefrei

Die vorderen Kfw-Effizienzhäuser (Standard 55) zur Feldstraße hin werden eingeschossig, die hinteren zweigeschossig. Wobei die Gebäude zusätzlich jeweils über ein sogenanntes Staffelgeschoss, ein zurückgesetztes Dachgeschoss, verfügen werden. Auf einer Grundstücksfläche von rund 5200 Quadratmetern entstehen die Wohnblöcke, die eine Grundfläche von 18 mal 12 sowie 22 mal 12 Metern haben werden. Die Größe der künftigen Eigentumswohnungen beträgt zwischen 55 und 140 Quadratmeter, etwa 20 Wohnungen fallen kleiner, also bis zu 70 Quadratmeter, aus. Alle Wohnungen sollen barrierefrei sein und per Fahrstuhl von der Tiefgarage aus zu erreichen sein.

Wie Simon Sperling erklärt, trifft auf das Wohnungsbauprojekt an der Feldstraße die vom Stadtrat beschlossen 20-Prozent-Regelung nicht zu. Diese Regelung sieht vor, dass bei neuen Bauvorhaben dort, wo auch neues Baurecht geschaffen wird, privaten Investoren von der Stadt Achim auferlegt wird, dass mindestens 20 Prozent der neuen Wohnungen sozialverträglich sein müssen – also auch für Menschen mit geringerem Einkommen oder für Singles erschwinglich sind. Solch eine Vereinbarung konnte die Stadt beispielsweise für die Wohnungen treffen, die auf dem Lieken-Gelände entstehen sollen. An der Feldstraße jedoch existiert ein bestehendes Baurecht. Wie Simon Sperling sagt, beläuft sich das Investitionsvolumen der Projektgesellschaft Achim, Feldstraße 5 mbH auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Das jüngste in Achim abgeschlossene Wohnungsbauvorhaben mit sozialverträglichen Mietpreisen ist in Baden entstanden, realisiert von der Kreisbaugesellschaft. Um weitere Aktivitäten in der Stadt zu forcieren, will Achim seinen Einfluss erhöhen und, wie berichtet, mehr Gesellschaftsanteile erwerben.