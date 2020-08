Erfolgreicher Feuerwehreinsatz

Wohnungsbrand in Uphusen

Kai Purschke

Noch ist nicht klar, warum es am Freitagmittag an der Uphuser Heerstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen ist. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, eine Frau wurde leicht verletzt.