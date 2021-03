Campingplatz Drosselhof

Wohnwagen brennen nieder

Marius Merle

Nachdem zwei Wohnwagen auf dem Campingplatz Drosselhof in Hagen-Grinden in Brand geraten waren, rückten mehr als 30 Feuerwehrleute aus dem Flecken Langwedel zum Löschen an. Die Ursache ist noch unklar.