Die Löhne für systemrelevante Berufe wie Kassiererin im Supermarkt sind laut Kreisfrauenrat Verden zu niedrig. (Tom Weller/DPA)

In der Krise zeigt es sich, worauf und auf wen es ankommt. Jetzt rücken die sogenannten systemrelevanten Berufe in den Blick, diejenigen, ohne die es nicht mehr läuft. „Ausgeübt werden sie zum großen Teil von Frauen: an den Kassen der Supermärkte, an den Krankenbetten und in der Altenpflege, in der Apotheke“, sagt die Vorsitzende des Kreisfrauenrats, Karin Labinsky-Meyer, in einer Mitteilung des Landkreises. „Auf sie alle kommt es jetzt an. Sie leisten eine Arbeit unter erschwerten Bedingungen und schuften mehr denn je. Für einige ist gerade ein Zwölf-Stunden-Arbeitstag die Regel.“

Die Herausforderungen der aktuellen Krisensituation würden zu einem erheblichen Teil von Frauen getragen. Sie seien es, die die Sorge- und Pflegearbeit übernähmen – in der Gesellschaft und zu Hause, stellt Labinsky-Meyer fest. Die Corona-Krise habe vieles verschärft, Probleme träten jetzt deutlicher zutage. „Die Menschen in den systemrelevanten Berufen werden jetzt gewürdigt und gelobt“, sagt die Vorsitzende des Kreisfrauenrats. „Das ist gut so.“ Diese Wertschätzung sei wichtig. Doch der Applaus von den Balkonen reiche nicht aus. Manchen von ihnen schmecke er auch schal, wenn gleichzeitig Schutzausrüstung fehle und die Arbeitszeit ausgeweitet werde. Seit Jahrzehnten werde gerade in diesen Bereichen gespart, die Löhne seien viel zu niedrig und die Arbeitsbedingungen verschlechterten sich.

Unterdurchschnittliche Bezahlung

„Die Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Unverzichtbarkeit, die in dieser Krise deutlich wird, und der tatsächlichen Entlohnung wird nun offensichtlich“, sagt Labinsky-Meyer. Der Großteil der Beschäftigten in systemrelevanten Berufen wird unterdurchschnittlich bezahlt – vor allem in Deutschland. Das habe das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer gerade erschienen Untersuchung nachgewiesen. Auf lobende Worte und kollektive Dankbarkeit müssten nun auch Taten folgen. Das heiße: eine höhere Entlohnung und eine breitere tarifvertragliche Absicherung. „Damit würde auch der Gender Pay Gap, die eklatante Lohnlücke zwischen der Bezahlung von Frauen und Männern, auf den wir schon seit Jahren hinweisen, verringert.“

Maßnahmen zur Eindämmung der Krise brächten auch unmittelbare Gefahren mit sich, insbesondere für Frauen, sagt Karin Labinsky-Meyer. „Wir wissen es ja: Der gefährlichste Ort für viele Frauen ist das eigene Zuhause.“ Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wie die geforderte soziale Distanz führten dazu, dass Paare und Familien Wochen in den Wohnungen verbringen sollen, ohne viele Kontakte, ohne andere Menschen. Erfahrungen zeigten, dass die häusliche Gewalt in solchen Zeiten ansteige. Darum müsse die Ausstattung der Gewaltberatungsstellen, der Frauenberatung und der Frauenhäuser ausgebaut werden – das gehöre auf den Prüfstand und müsse Priorität haben, so Labinsky-Meyer.

Eine Debatte über die Daseinsfürsorge sei überfällig. Wenn diese Krise den Blick dafür schärfe, was uns als Gesellschaft wichtig ist, und die Wertschätzung für diejenigen erhöhe, die für Gesundheit und Zusammenhalt unverzichtbar sind, dann wäre das ein guter Impuls. Als Taten gefordert werden ganz konkret: eine bessere Bezahlung, größere Arbeitsplatzsicherheit, mehr Anerkennung und eine ausreichende Infrastruktur. „Und wenn alle, die heute für die Frauen klatschen, nach der Krise solidarisch sind in dem Bestreben um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen, dann hat das Gewicht. Erinnern wir uns, wer unverzichtbar war und ist und was diese Arbeit wirklich wert sein muss.“