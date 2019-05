Gemeinsam gegen das Insektensterben: Schüler der Klasse 2c der Grundschule Sagehorn und die Wühlmäuse betreuen zusammen eine Wildblumenwiese. (Björn Hake)

Es ist eine ganz besondere Kooperation, die da in dieser Woche in der Gemeinde Oyten gestartet ist: Grundschüler und Senioren betreuen gemeinsam ein Naturschutzprojekt. Genauer gesagt die Klasse 2c der Grundschule Sagehorn, die „Eichhörnchen“, und die aktive Rentnergang, die „Wühlmäuse“. Auf einer rund 70 Quadratmeter großen Flächen im Außenbereich der Schule sollen schon bald Wildblumen wie Weißes Labkraut, Klatschmohn, Gelbklee, Rainfarn oder Kornblumen wachsen. Die Mitglieder der Wühlmäuse haben nun fachmännisch die Saatmischung in den Boden gebracht – natürlich auch unter den interessierten Blicken der Mädchen und Jungen. Die aktiven Rentner haben inzwischen schon einige Erfahrung, erst wenige Tage zuvor hatten sie am Köbens in Bassen auf einer mehr als zehnmal so großen Fläche eine Wildblumenwiese angelegt.

Ergebnisse in vier bis sechs Wochen

In vier bis sechs Wochen sollen an der Grundschule schon die ersten Ergebnisse zu sehen sein. Die Aufgabe der Schüler wird es nun sein, die Fläche zu pflegen, etwa regelmäßig zu wässern oder das Unkraut zu entfernen. „Sie wollen ein klein wenig die Welt retten“, erklärte Lehrerin Anne Niebuhr die Motivation der Grundschüler und hofft, dass die Wildblumenwiese einen kleinen Beitrag im Kampf gegen das Insektensterben liefert. Das Saatgut hatte die Schule aus dem Förderprogramm des Landkreises Verden (wir berichteten) erhalten. Das Nachhaltigkeitsprojekt soll nun über einige Jahre gehen und auch dann auch von immer neuen Schulklassen begleitet werden. „Ich finde das ganz toll“, betonte Landschaftswart und Wühlmäuse-Mitglieder Hans-Heinrich Grahl.