Ab dem 4. Dezember werden die Geschenke von Mitgliedern der Bürgerstiftung an die Kinder verteilt. (Björn Hake)

Achim. Achimer Kindern eine Freude machen: Das ist die Idee, die hinter dem Achimer Kinderwunschbaum steht. Die Bürgerstiftung Achim initiiert in diesem Jahr bereits zum dritten Mal diese Aktion in Kooperation mit der Stadt und der Achimer Tafel und erfüllt Kindern bis 14 Jahren aus Familien mit geringem Einkommen kleine Wünsche. Im Vorjahr konnte nach Angaben der Bürgerstiftung jeder einzelne der mehr als 200 Wünsche erfüllt werden. Eltern aus Achim können seit Anfang Oktober einen Wunschzettel bei der Achimer Tafel, Unterstraße 9, in Achim abholen und dort ausgefüllt wieder abgeben. Berechtigt sind Kunden der Tafel und Inhaber des Verdener Passes.

Im Achimer Rathaus können sich potenzielle Geschenkpaten ab sofort Wunschzettel bei der Freiwilligenagentur (Raum 172) und im Büro der Bürgerstiftung Achim (Raum 120), mittwochs von 10 bis 12 Uhr, aussuchen. Die ersten Anfragen nach Kinderwünschen kamen bereits in der vergangenen Woche rein. „Wenn das Engagement unter den Achimer Bürgerinnen und Bürgern so hoch bleibt, werden wie im letzten Jahr keine Wunschzettel mehr am Weihnachtsbaum im Foyer des Achimer Rathauses zu finden sein“, freut sich Liane Wiesner von der Bürgerstiftung. Die zu beschenkenden Kinder sind für die Geschenkpaten anonym. Der oder die Schenkende kennt nur das Geschlecht und das Alter und hat die Wahl, einen der drei möglichen Wünsche im Wert von bis zu 20 Euro zu erfüllen.

Ausgabe ab dem 4. Dezember

„Am hübsch eingepackten Geschenk sollte der untere Abschnitt des Wunschzettels aufgeklebt sein, denn nur so wird sichergestellt, dass auch jedes Geschenk beim entsprechenden Kind ankommt“, erklärt Wiesner das Konzept. Die Präsente werden von den Mitgliedern der Bürgerstiftung Achim an die jeweils von den Geschenkpaten ausgesuchten Kinder und deren Familien im ehemaligen Bollywood-Ladengeschäft in der Achimer Fußgängerzone ab dem 4. Dezember dienstags und freitags von 14 bis 16 Uhr ausgegeben. Das Ladengeschäft werde der Bürgerstiftung für diesen Zweck bis Ende Dezember kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Geschenke werden zu den Geschäftszeiten bei der Bürgerstiftung Achim oder im Bürgerbüro des Achimer Rathauses bis zum 6. Dezember erwartet. Bei Fragen steht Svenja Meyer von der Freiwilligenagentur unter der Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 01 61 oder Liane Wiesner per E-Mail-Adresse unter l.wiesner@buergerstiftung-achim.de zur Verfügung.