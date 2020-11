Die Stadt Achim hofft auf zahlreiche Geschenke für die Kinder. (CARMEN JASPERSEN)

Erst ja, dann ein Corona-bedingtes Nein und nun findet die Achimer Kinderwunschbaumaktion doch statt – sicherlich sehr zur Freude der bedürftigen Kinder in Achim und der Bürger, die sich gerne an der zunächst abgesagten Aktion beteiligt hätten. Nachdem sich die Achimer Tafel und die Bürgerstiftung Achim aufgrund der Corona-Beschränkungen und -gefährdungen für dieses Jahr trotz angelaufener Vorbereitung aus dem Projekt zurückziehen mussten (wir berichteten), wird die Stadtverwaltung es nun verwirklichen – im fünften Jahr des Bestehens der Wunschbaumaktion. Wenn auch „im kleinen Rahmen“, wie Svenja Meyer von der Freiwilligenagentur mitgeteilt hat. Interessierte Bürger können sich an der Aktion beteiligen, damit sie trotz der Kurzfristigkeit gelingen kann.

Und das dürften eine Menge Achimer sein, wie Liane Wiesner zu erzählen hat. Denn bei der Vorsitzenden der Bürgerstiftung waren nach ihrer öffentlich erfolgten Absage diverse E-Mails eingegangen, in denen die Achimer ihr Bedauern über den Ausfall ausgedrückt und ihre Hilfe angeboten hatten. „Das war beeindruckend, daher ist es umso schöner, dass die Stadt jetzt einen Weg gefunden hat, den Wunschbaum stattfinden zu lassen“, sagte Liane Wiesner auf Nachfrage. Für den aus älteren und somit gefährdeten Mitgliedern bestehenden Aktivkreis der Bürgerstiftung ist dies in Zeiten der Pandemie schlichtweg nicht möglich.

Daher wird der Ablauf der Aktion in diesem Jahr, in dem so vieles anders ist, ein anderer sein als sonst. Unter Berücksichtigung aller Corona-bedingten hygienischen Auflagen verteilen verschiedene soziale Einrichtungen in Achim nun Wunschzettel an Familien, die einen gültigen SGB II-Bescheid nachweisen können und die Kinder können diese bis zum 4. Dezember ausgefüllt in den Briefkasten des Rathauses einwerfen. Auch können sich Familien, die einen gültigen SGB II-Bescheid haben und deren Kinder unter 15 Jahre alt sind, an die Freiwilligenagentur der Stadt Achim wenden, um einen Wunschzettel zu erhalten – unter der Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 05 50 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@stadt.achim.de.

Ab kommenden Montag, 30. November, können sich Bürgerinnen und Bürger, die einen Kinderwunsch erfüllen möchten, telefonisch oder per E-Mail bei der Freiwilligenagentur melden, um sich via E-Mail oder SMS einen Wunschzettel schicken zu lassen. „Zur Abholung eines Wunschzettels kann auch ein Termin abgesprochen werden“, ergänzt Svenja Meyer. An einem ausgeschilderten Fenster werden die Wunschzettel der Stadtbibliothek unter Einhaltung der gültigen Hygiene- und Abstandsregeln dann ausgegeben. Das Wunschalter der Kinder kann angegeben werden. Die Abgabe der Geschenke durch die Wunscherfüller erfolgt am selben Fenster und soll bis zum 15. Dezember erledigt sein.

Die Übergabe der Geschenke an die Kinder erfolgt dann über einen Lieferdienst, bei dem freiwillig Engagierte die Geschenke kontaktlos – vergleichbar mit einem Paketdienst – zu den einzelnen Familien bringen. Bisher wurde für die Geschenkeausgabe immer ein leeres Geschäft in der Achimer Innenstadt zeitweise bezogen, die Bürgerstiftung hätte in diesem Jahr das Nientkewitz-Haus dafür nutzen können.

„Die Stadt Achim freut sich, bedürftigen Familien aus Achim, die zum Teil von der Corona-Krise besonders betroffen sind, eine kleine Freude zu Weihnachten machen zu können, auch wenn die Bedingungen dieses Jahr schwieriger sind und die Wünsche in diesem Jahr deutlich schneller erfüllt werden müssen“, erklärt Svenja Meyer. Dennoch hofften alle an der Aktion Beteiligten darauf, dass dank der Hilfe und Großzügigkeit der Achimer auch in diesem Jahr möglichst viele Kinderwünsche erfüllt werden können.