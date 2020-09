Beim Flohmarkt im Rathaus im Rahmen des Ferienspaßes können Kinder ihre gebrauchten Spiele an andere Kinder verkaufen. (Maximilian von Lachner)

Das Motto ist unmissverständlich: „Es ist so einfach – sich nicht zu langweilen“. Denn das ist in den Ferien wohl das Allerschlimmste, das Kindern und Jugendlichen passieren kann. Um ihnen Abwechslung und Gemeinschaftsaktivitäten bieten zu können, gibt es in Achim das etwa 50 Veranstaltungen umfassende Ferienspaßangebot. Kinder und Jugendliche können online unter www.ferienspass-achim.de noch bis zum 27. September ihre Wunschveranstaltungen aus dem Herbst-Ferienspaß-Programm heraussuchen, sie auf ihre Wunschliste setzen und dann hoffen, dass sie ihr gewünschtes Angebot auch bekommen.

„Das Benutzerkonto aus dem Sommer ist dafür immer noch aktiv und auch die Einverständniserklärungen müssen nicht noch einmal abgegeben werden“, erklärt dazu Gesa Kaemena von der Achimer Stadtverwaltung. Und sie schildert, dass bereits ab dem 28. September die angemeldeten Kinder erfahren werden, zu welchen Veranstaltungen sie gehen können. Die Zahltage für den Herbstferienspaß sind Dienstag, 29. September, von 15 bis 18 Uhr sowie Mittwoch, 30. September, von 9 bis 12 Uhr jeweils im Rathaus. Kinder, die eine Bildungskarte haben, können direkt ihre Veranstaltungen mit der Bildungskarte begleichen und müssen dafür nur die Karte mitbringen.

Online können die Veranstaltungen nach dem Alter der Teilnehmer, nach einem Kalender und nach Vorlieben gesucht werden. Zu jeder Veranstaltung sind die Informationen zu den Anmeldemodalitäten und zu den Kosten aufgeführt. Auch eine kleine Inhaltsangabe ist jeweils verfügbar. Es gibt Angebote speziell für die Achimer Grundschüler sowie Veranstaltungen, die für Kinder und und Jugendliche ab der fünften Klasse konzipiert sind.

Bereits für den letzten Schultag am Freitag, 9. Oktober, gibt es zwei Spiele, die Abwechslung versprechen: Von 15 bis 17 Uhr steht „EXIT - Der verwunschene Wald“ auf dem Programm, dabei müssen die Teilnehmer das Escape-Kartenspiel meistern und von 16 bis 18 Uhr wird in der Stadtbibliothek „Die Siedler von Catan“ gespielt. Nur einen Tag später, am 10. Oktober, findet im Ratssaal und auf den Fluren ein Flohmarkt statt – von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Spielzeug, Spiele, CDs, Kuscheltiere wechseln den Besitzer.

Mit Detektivtüte das Spürnasendiplom erhalten

Zwei Spürnasen-Touren finden am Dienstag, 13. Oktober, statt: „Gestärkt mit einer kleinen Detektivtüte werdet ihr Achim erkunden und ein Spürnasendiplom erhalten“, heißt es in der Beschreibung. Die sechs- bis siebenjährigen Kinder werden in kleinen Gruppen alleine durch die Achimer Innenstadt gehen. Falls es ein Elternteil gibt, das eine Kleingruppe begleiten möchte, sei es willkommen. Danach begeben sich die älteren Kinder auf Spürnasen-Tour.

Ein Riesenmikado wird am Mittwoch, 14. Oktober, gebastelt – dazu müssen die jungen Teilnehmer 18 ein Meter lange Stäbe bunt bemalen. Das Deutsche Rote Kreuz Baden lehrt dann am Montag, 19. Oktober, Erste Hilfe, damit die Schüler im Ernstfall ihren Freunden und ihrer Familie helfen können. „Du lernst, wie du bei kleinen Verletzungen helfen kannst oder dich verhalten solltest, vom Nasenbluten bis zur stabilen Seitenlage“, verspricht das DRK.

Ein GPS-Spiel mit dem Titel „Herr der Steine“ im Stadtwald findet am Mittwoch, 21. Oktober statt, dazu treffen sich die Teilnehmer am Gemeindehaus Baden. In kleinen Gruppen mit jeweils einer Gruppenleitung geht es in den Wald - ausgestattet mit einem GPS-Gerät, Duellkarten und einem Machtstein-Ring. Ziel ist es, möglichst viele Steine der Macht zu finden. Das Angebot macht die Evangelische Jugend Rechts der Weser, die auch am 22. Oktober zu einer Kirchenrallye mit Stockbrot einlädt.

Es gibt noch viele weitere Aktivitäten, darunter beispielsweise Schwimmkurse, Bastel- und Kreativworkshops oder Überraschungsfilme. Alle, die nicht online sind oder sich im Internet anmelden können, können dies nach Terminvereinbarung im Rathaus machen – Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 03 55. Die Veranstaltungen finden jeweils unter den gültigen Corona-Regeln statt.