Das Mode- und Einrichtungshaus Dodenhof kooperiert XXXLutz. (Björn Hake)

Das Mode- und Einrichtungshaus Dodenhof hat einen Partner gefunden. Die Möbelkette XXXLutz steigt im Bereich Wohnen und Einrichten im großen Stil beim Familienunternehmen aus Niedersachsen ein. Das gab Dodenhof am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Über eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Häusern gab es bereits im Vorfeld Spekulationen.

Die sogenannten Wohnwelten an den Standorten in Posthausen und in Kaltenkirchen bei Hamburg gehen demnach in zwei neue, eigenständige Gesellschaften über. Dodenhof hält daran eine Beteiligung von 25 Prozent, XXXLutz die restlichen 75 Prozent. Schon in diesem Jahr soll der Name jeweils in „XXXLutz Dodenhof“ geändert werden. Alle rund 800 Mitarbeiter sollen in die Gesellschaften übernommen werden.

Herausforderungen in der Branche

Die Unternehmen versprechen sich von der Partnerschaft eine noch höhere Kundenattraktivität und schließlich mehr Frequenz. „Wir sehen uns in der großen Verantwortung für die Standortsicherung und unsere Mitarbeiter und wollen mit unserem starken Partner XXXLutz stationär und digital weiter wachsen“, teilt Ralph Dodenhof mit. Grund für die Entscheidung sind laut Unternehmen aber auch die großen Herausforderungen im Möbelhandel. Der Markt konsolidiere sich weiter dynamisch.

Die Gruppe XXXLutz betreibt insgesamt 260 Einrichtungshäuser in elf Ländern Europas und hat 22 000 Mitarbeiter. Die Hälfte davon ist in Deutschland beschäftigt.