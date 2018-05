Bei Betrugsmaschen am Telefon werden die Täter immer einfallsreicher. (Björn Hake)

Achim. "Wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, ist alles gut in der Stadt": Mit diesem Satz leitete der Achimer Polizeichef Thorsten Strier seine Präsentation der Kriminalitätslage in der Weserstadt ein. Und die anschließend folgende Grafik gab ihm recht. Im Vergleich der vergangenen zehn Jahre ist die Anzahl der kriminellen Taten nie so niedrig gewesen wie 2017. Insgesamt 1758 Straftaten zählte die Polizei in Achim in diesem Zeitraum. Zum Vergleich: Die Zahl im Jahr 2013 lag beispielsweise noch bei 2352.

"Wir haben bereits 2016 von sehr niedrigen Zahlen gesprochen", sagte Strier. Damals habe die Zahl bei 1885 gelegen. "Und nun haben wir noch einmal ein niedrigeres Niveau." Darüber hinaus liege die Aufklärungsquote bei fast 65 Prozent. "Das ist ein Wert, der sich durchaus sehen lassen kann." Doch den Erfolg der Polizeiarbeit will der Polizeichef nicht nur an diesen Zahlen festmachen. "Mir sind auch andere Fragen wichtig. Zum Beispiel: ,Wie sicher können sich die Bürger in der Stadt fühlen?' und ,Wie schnell kann Ihnen geholfen werden?'", erklärte er bei der jüngsten Sitzung des Präventionsrates, bei der er die Zahlen präsentierte.

Denn nach wie vor gebe es natürlich einige Kriminelle in der Stadt, die sich zunehmend auch neue Felder suchen würden. Ein Feld, das demnach besonders in den Fokus rückt, sind auch in Achim Betrugsmaschen am Telefon. "Hier geben sich die Betrüger beispielsweise als Polizeibeamte aus und wollen sich so Geld von den meist älteren Opfern erschleichen." Und die Täter werden dabei offenbar immer dreister. "Teilweise nutzen sie mittlerweile schon Namen von realen Beamten aus Achim, um die Menschen am anderen Ende der Leitung zu täuschen. Das macht uns natürlich besonders wütend", sagte Strier. Die Schadenssumme läge teilweise im sechsstelligen Bereich. "Früher hatten wir hier vor Ort mit solchen Straftaten eigentlich kaum Probleme, aber im vergangenen Jahr haben wir allein in Achim 40 Fälle dieser Art gezählt", berichtete Thorsten Strier.

Den größten Anteil bei den Straftaten machten jedoch auch im vergangenen Jahr wieder die Diebstähle aus. Insgesamt 637 der 1758 festgestellten Taten fielen auf dieses Gebiet, bei 364 Fällen davon handelte es sich sogar um schweren, bei 273 um einfachen Diebstahl. "Wir sind froh, dass wir diese Entwicklung der Zahlen haben, denn im Jahr 2007 lag die Zahl der einfachen Diebstähle beispielsweise noch bei 400 Taten", sagte Strier. Und auch beim schweren Diebstahl habe man in der Weserstadt 2005 noch 746 Taten gezählt.

Ähnlich erfreulich sieht nach Angaben des Achimer Polizeichefs auch die Entwicklung bei den Wohnungseinbrüchen aus. Denn auch hier konnte die Zahl verringert werden – von 186 im Jahr 2016 auf nun 107. Das hänge auch mit der Arbeit der speziellen Ermittlungsgruppe "Wohnungseinbruchdiebstähle" zusammen. Anfang 2017 war diese mit Polizeibeamten aus den Dienststellen Verden, Achim und Osterholz ins Leben gerufen worden, um sich auf die Ermittlungen gegen Wohnungseinbrecher zu konzentrieren. "Bei 48 Prozent der Fälle blieb es in Achim darüber hinaus im vergangenen Jahr nur bei einem versuchten Einbruch", erklärte Thorsten Strier.