Der Umbau des Rathauses in Thedinghausen kostet rund 2,2 Millionen Euro. Momentan laufen die Arbeiten am Verbindungstrakt. (Björn Hake)

Mit einer breiten Mehrheit hat der Rat der Samtgemeinde Thedinghausen am Donnerstagabend den Haushaltsplan für das Jahr 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt plant die Samtgemeinde laut Bürgermeister Harald Hesse mit einem Minus von rund 177 000 Euro. Trotzdem bezeichnete er den Haushalt insgesamt als „solides Zahlenwerk“. „Strukturell sieht es nicht schlecht aus bei der Samtgemeinde“, resümierte Hesse auch mit Blick auf die vergangenen Jahre. Bis auf 2015 hätten sich die ursprünglich eingeplanten Defizite in der Endabrechnung letztlich in ein positives Ergebnis verwandelt. Den Optimismus des Bürgermeisters teilten fast alle Mitglieder des Rates, lediglich die beiden Vertreter der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) stimmten gegen den Haushaltsplan.

In einem ersten Entwurf hatte Kämmerer Roland Dunker im vergangenen Jahr noch ein leichtes Plus von rund 96 600 Euro einkalkuliert. In den Beratungen ergaben sich dann jedoch einige Änderungen, wodurch die Bilanz des Ergebnisplans bei einem Volumen von rund 14 Millionen Euro leicht ins Minus rutschte. Mit dem Finanzplan des Haushaltes hat der Rat auch über anstehende Investitionen und die Aufnahme von Krediten entschieden. Die Samtgemeinde will neue Kredite in Höhe von 3,7 Millionen Euro aufnehmen, um Investitionen in Höhe von gut fünf Millionen Euro finanzieren zu können. Der Bestand der Finanzmittel soll sich in diesem Jahr insgesamt um rund 335 000 Euro erhöhen, der „Sparstrumpf“ von Thedinghausen füllt sich also. Aktuell kann die Samtgemeinde laut einer vorläufigen Bilanz für das Jahr 2018 über 1,1 Millionen Euro verfügen.

Niedrige Zinsen als Chance

Der Aufnahme von Krediten blickte Harald Hesse auf der Ratssitzung gelassen entgegen. „Die Samtgemeinde ist so gut wie schuldenfrei“, betonte er. Thedinghausen zahle aktuell so gut wie keine Zinsen. Die nun neu aufzunehmenden Kredite seien sehr günstig zu bekommen. Gemeinden würden noch einmal weniger Zinsen zahlen, als Privatpersonen. „Ohne Kredite kommen wir aber nicht aus. Grundschulen, Feuerwehrhäuser oder das Rathaus – das geht nicht mit dem laufenden Geld“, betonte Hesse. Mit Baukosten von insgesamt rund 2,2 Millionen Euro ist der aktuell laufende Umbau des Rathauses ein Großprojekt, welches aus Mitteln der Samtgemeinde finanziert wird. Erst im November vergangenen Jahres konnte am sogenannten Verbindungstrakt Richtfest gefeiert werden. Die Arbeiten am Hauptgebäude folgen noch.

Die Aufnahme neuer Kredite stieß bei Ratsmitglied Rainer Klukowski (UBL) auf Kritik. „Damit schränken wir die Handlungsmöglichkeiten künftiger Generationen ein“, argumentierte er. Und weiter: „Wir verfolgen weiterhin eine restriktive Haushaltspolitik und stimmen deshalb gegen den Haushaltsplan.“

Rolf Thies, Fraktionsvorsitzender der SPD, zog hingegen ein positives Fazit. „Wir haben mit einem Minus zu kämpfen, halten dies aber für vertretbar“, sagte er mit Blick auf die Lücke von 177 000 Euro im Ergebnishaushalt. Er strich auch die Bedeutung der Investitionen in Grundschulen, Feuerwehren und den Breitbandausbau heraus. „Das ist durchaus notwendig, um das Leben in der Samtgemeinde attraktiv zu halten. Hier stehen wir auch in Konkurrenz zu anderen Gemeinden.“

Auch die CDU stimmte dem Haushalt zu. Laut Fraktionsvorsitzenden Thomas Metz gab es allerdings durchaus Zweifel, ob die Investition wirklich „in Gänze“ getätigt werden sollten. „Die Vorberatungen sind sehr konstruktiv verlaufen“, lobte er seine Ratskollegen. Auch Kämmerer Roland Dunker bedachte Metz mit ein paar warmen Worten: „Ich hoffe, dass Sie auch in diesem und im kommenden Jahr den Haushalt vorbereiten werden.“