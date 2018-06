Magie auf der Bühne: Karsten Meyer und Kinder einer Hortgruppe zeigten ihre Tricks. (Björn Hake)

Ottersberg. Der weiße Flügel ist geputzt, die selbst gemalten Schießscheiben hängen an den Wänden und die Pokale des Ottersberger Schützenkorps von 1856 e.V. stehen aufgereiht in den Vitrinen. Margarita Weiß, Pianistin aus Stuckenborstel, stimmt für den Kulturverein KuKuC Ottersberg den Abend mit klassischer Musik ein. Die Töne schweben in den Saal, durch die offene Tür hinaus zu den ankommenden Besuchern, die sich schon auf einen Abend mit bekannten und unbekannten Talenten freuen – denn es ist wieder soweit in Kreuzbuchen: Die Veranstaltung „Bühne frei“ kann beginnen.

Kurz nach 20 Uhr schließen sich die Türen, das Scheinwerferlicht geht an und ein alter Bekannter betritt die Bühne. Jan Jaap Roosing moderiert die Talentshow wieder einmal mit witzigen Einlagen und kleinen Hintergrundgeschichten über den Kulturverein KuKuC, der seit 2004 besteht.

Am Künstlertisch im Saal wird es unruhig, als Roosing die Frage stellt: „Was macht die Jugend?“ Eine Antwort lässt auch nicht lange auf sich warten. Christa Blohm aus Fischerhude hat ihrem Kinderhort Zauberkunststücke beigebracht und nun kommen die kleinen Magier und Zauberinnen nacheinander auf die Bühne und zeigen kleine Tricks mit Beuteln, Karten und Tüchern, die mal verschwinden und mal woanders wieder auftauchen. Zerrissene Karten werden wieder repariert und kleine Zaubergeister zum Lösen von Rechenaufgaben gebracht. Unter der Mithilfe von Karsten Meyer amüsieren sich die Gäste prächtig.

Nach kurzer Ankündigung betreten Hans 'n Moses (Tom Kirk/Thomas Gänge) die Bühne und legen ohne großes Federlesen mit ihren Liedern aus der Country- und Folkszene los. Das Gitarrenduo überzeugt mit ihren einfühlsamen Stimmen und so kommen die „nicht gerade fröhlichen Lieder“ bei den Zuhörern gut an und der Beifall ist entsprechend.

Nun schlägt wieder die Stunde von Moderator Roosing. Er kündigt die Pause an und erzählt von der fast unsichtbaren Spitzentechnik, welche die Bühne nun beleuchtet und beschallt. Mit den Spendengeldern konnte das Licht an die Decke und der Ton in den Hintergrund gebracht werden. Aber bevor es zur Pause gehen kann kommt noch eine Truppe auf die Bühne, die diese ausgefeilte Tontechnik gar nicht braucht: Die Sinti Swing Oldenburg mit Hardy Röhrs, Karin Christoph, Barono Schwarz und Donny Black. Mit Gypsy-Standards von Django Reinhard schaffen sie es locker, das Publikum in Ottersberg für sich zu begeistern.

Drei große Trommeln sind in der Pause aufgebaut worden und Rolf Kortjohann aus Osterholz-Scharmbeck stellt sich dahinter und beginnt die Trommelfelle der drei Congas zu bearbeiten. Virtuos lässt Kortjohann seine Finger und Handballen über die Trommeln streichen, klopfen und laut hämmern. Der Musiker ist immer ganz im Rhythmus und scheint alles andere und das Publikum auszublenden, um mit vibrierenden Variationen die Trommelschläge als Klangerlebnis wirken zu lassen.

Den Abschluss bildet das Trio Bongo in a bubble mit Claudia Beckenrath, Arne Hollenbach und Jörgen Schöffel. Mit ihrem „Acoustik-Pop-Rock“ und sehr gut umgesetzten Songs aus der Zeit von Beatles, Pink Floyd und Genesis wird die Stimmung im Schützensaal angeheizt. Nach mehreren Zugaben darf diese Band Platz machen für das Finale: alle Künstler betreten noch mal die Bühne und bekommen eine Rose überreicht.