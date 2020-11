Eine 86-jährige Achimerin ist am vergangenen Freitag Opfer eines Enkeltricks geworden. Eine unbekannte Frau rief bei der Seniorin an, gab sich als deren Enkelin aus und schockierte mit einer ausgedachten Horrornachricht. So gab die falsche Enkelin vor, dass sie einen Menschen bei einem Verkehrsunfall getötet habe und nun dringend eine hohe Geldsumme benötige. Obwohl sich laut Polizei später herausstellte, dass die Seniorin den Enkeltrick eigentlich kannte, konnte sie dem Druck aufgrund der geschickten Gesprächsführung und der künstlich aufgebauten Hektik nicht standhalten. Sie besorgte mehrere Zehntausend Euro bei ihrer Bank und übergab das Geld noch am selben Tag an eine Täterin. Die Übergabe erfolgte in den Nachmittagsstunden des 6. November auf dem Penny-Parkplatz am Fritz-Lieken-Eck. Bei der Person, die das Geld übernahm, handelte es sich um eine bis zu 60 Jahre alte, 1,60 Meter große, schlanke und gepflegt wirkende Frau. Bekleidet war diese mit einer schwarzen Jacke sowie einem schwarzen Rock. Sie hatte zudem kurze, schwarze Haare und trug eine Handtasche bei sich. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun mögliche Zeugen unter 0 42 31 / 80 60 um Hinweise.