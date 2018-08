Der Umzug der Festwagen macht auch in diesem Jahr wieder den Anfang beim Langwedeler Markt – bei besserem Wetter als vergangenes Mal, hoffen alle Beteiligten. (Björn Hake)

Der Langwedeler Markt ist nur zum Feiern und zum Essen da. So sei inzwischen leider vielerorts der Ruf der dreitägigen Veranstaltung, berichtet die für die Organisation zuständige Arbeitsgruppe der Vereinigung der Selbstständigen (VdS) Langwedel selbst. Eine durchaus unbefriedigende Entwicklung, der die Gruppe nun entgegensteuern will. "Es ist Zeit für einen Wandel", betont ihr Mitglied Ralf Storjohann daher. Die Grundlage dafür soll bei der diesjährigen, inzwischen 41. Ausgabe des Marktes gelegt werden, die vom 7. bis 9. September stattfinden wird. "Wir wollen einen Mitmachmarkt bieten", kündigt Lars Lorenzen von der Gruppe an.

Dazu passend wurde das Motto "Sportliches Langwedel" ausgewählt. Am Sonnabend und Sonntag können die Besucher das "Langwedeler-Markt-Sportabzeichen" erreichen. Wie das ablaufen soll, erklärt Lorenzen: Vereine aus Langwedel und umzu sollen Stationen aufbauen, wo es jeweils eine sportliche Prüfung zu absolvieren gilt. Nimmt ein Teilnehmer an all diesen teil, wartet auf ihn eine Medaille als Belohnung. "Zusätzlich bieten wir unseren Vereinen so eine Präsentationsplattform", sagt Lorenzen.

Die größte Programmneuerung ist aber der Katzenöhrchenlauf. Diese von Jörg Gebauer initiierte Veranstaltung, die als Benefizlauf für den Tierschutz ausgelegt ist und vergangenes Jahr in Achim Premiere gefeiert hat, soll als attraktives Event am Sonnabend locken. "Das Tagesprogramm war schon immer das Problem gewesen", erklärt Storjohann, der nun glücklich ist, dass es zu einer Zusammenarbeit mit Gebauer gekommen ist. Beim Katzenöhrchenlauf kann zwischen 10 und 14 Uhr über drei Distanzen an den Start gegangen werden. Den Anfang macht der 1,2 Kilometer lange "Kittenlauf", der vor allem für Kinder gedacht ist. Es folgen noch der Kätzchenlauf mit den Nordic Walkern (fünf Kilometer) und der Katerlauf (zehn Kilometer). Die Startgebühr beträgt nur fünf Euro, weil sich die VdS Langwedel finanziell beteiligt.

Die Planungsgruppe setzt große Hoffnungen in den Katzenöhrchenlauf. "Wir hoffen, ihn am Marktsonnabend zu etablieren", sagt Storjohann. Und wenn er erst einmal richtig laufen sollte, dann könne man das Event auch noch größer aufziehen. Storjohann denkt etwa schon daran, wieder einen Marathon anzubieten, wie es ihn vor einigen Jahrzehnten in Daverden gegeben hat. Natürlich soll beim Langwedeler Markt trotz aller Sportlichkeit auch weiter gefeiert werden können. Das Bindeglied dafür gibt es gleich zum Auftakt.

Am Freitag um 17 Uhr startet wie immer der Festumzug, für den dieses Mal selbstverständlich auch das Motto "Sportliches Langwedel" gilt. Im Anschluss verspricht Lorenzen "attraktive Live-Musik". Im Event-24-Festzelt auf dem Parkplatz des Sonderpostenmarktes spielen "United Four" und auf der Holtebüttel-Rockt-Bühne "Dead Rock Pilots". Die Organisatoren des Festivals in Holtebüttel sind in diesem Jahr noch größer beim Langwedeler Markt mit eingestiegen. Zusätzlich ist noch eine Marktbühne vorgesehen und auch beim Waldschlößchen wird wieder für Musik gesorgt sein. "Wir wollen für jede Altersgruppe etwas anbieten", sagt Storjohann.

Mehr als 100 Aussteller

Auf der Hauptstraße werden zahlreiche Stände mit Verkaufsware und Verpflegung in fester und flüssiger Form aufgebaut sein. Laut Ankündigung haben mehr als 100 Aussteller ihr Kommen zugesagt. Am Sonnabendmorgen lockt ab 8 Uhr der traditionelle Flohmarkt und besonders ans Herz legen will die VdS den um 19 Uhr beginnenden Wettkampf zwischen Mitgliedern der Vereinigung und des Gemeinderates auf der Marktbühne. Dieser Programmpunkt habe laut Lorenzen in den vergangenen Jahren leider nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die er verdient gehabt hätte.

Viel Aufmerksamkeit bekam indes stets das Feuerwerk am Abend des zweiten Tages. Nachdem es im vergangenen Jahr kurzfristig wegen Anwohnerbeschwerden abgesagt werden musste, wurde es in diesem Jahr von vornherein gar nicht mehr in die Planung aufgenommen. Die neuen Abstandsrichtlinien lassen das bunte Himmelsspektakel laut Lorenzen gar nicht mehr zu. Das dadurch gesparte Geld habe die VdS in die Unterstützung des Katzenöhrchenlaufs gesteckt, in der Hoffnung, dass sich dieser auf Dauer ebenso als Publikumsmagnet erweist, wie das Feuerwerk. Bei der Arbeitsgruppe ist man mit dem erarbeiteten Angebot in jedem Fall sehr zufrieden. "Es ist ein super Programm", findet Lorenzen.



Eine Gesamtübersicht gibt es im Internet unter www.langwedeler-markt.de/programm.html. Weitere Informationen zum Katzenöhrchenlauf erhalten Interessierte unter www.eventcats.de. Dort kann sich auch direkt für einen der Läufe angemeldet werden.