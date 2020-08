Ricarda Raasch (links) und Jessica Winckler sind an der Pflegeschule in Achim Teil des ersten Jahrgangs der Ausbildung zur Pflegefachfrau. (Björn Hake)

Der Start eines neuen Ausbildungsjahres ist für alle Beteiligten immer aufregend – immerhin ist es auch der Start in einen neuen Lebensabschnitt. An der Berufsfachschule Altenpflege im Institut für Berufs- und Sozialpädagogik (IBS) in Achim ist er in diesem Jahr aber auf gleich mehrere Arten besonders. Und das liegt ausnahmsweise einmal nicht nur an den besonderen Umständen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Die neuen Auszubildenden starten in diesem Jahr nämlich nicht nur einen neuen Lebensabschnitt, sondern gleich auch mit einer neuen Ausbildung – der zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau. In dieser generalistischen Pflegeausbildung werden ab sofort die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zusammengeführt. Diese Änderung geht zurück auf das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe, das der Bund 2017 beschlossen hat.

„Bisher haben wir hier bei uns nur die Altenpflegeausbildung angeboten“, berichtet Schulleiterin Melanie Silbermann. Neu sei für die Einrichtung daher, dass in diesem Jahr auch der Bereich mit Kindern hinzugekommen ist. „Die Auszubildenden durchlaufen nun alle Bereiche – ambulant, stationär und auch das Krankenhaus“, berichtet Silbermann weiter über die Änderungen. Auch schon früher hätten die Azubis andere Bereiche in Form von Praktika kennengelernt, nun gehöre dies allerdings als fester Teil zur Ausbildung.

„Wirklich spannend“

Zwei, die sich in Achim auf das Wagnis der neuen Ausbildung eingelassen haben, sind Ricarda Raasch und Jessica Winckler, die gemeinsam mit 23 weiteren Azubis im August an der Berufsfachschule gestartet sind. Und beide sind schon jetzt ganz angetan von dem neuen Ausbildungskonzept. „Ich hätte die Ausbildung zwar auch ohne die Reform angefangen, aber es ist noch einmal ein zusätzlicher Anreiz auch die anderen Bereiche kennenzulernen. Das ist wirklich sehr spannend“, sagt Jessica Winckler, die in der ambulanten Pflege im Einsatz ist. Bei ihrer Klassenkollegin Ricarda Raasch hingegen ist die Wahl auf die stationäre Pflege gefallen. „Mit der Wahl des Betriebes, in dem die Azubis ihre Ausbildung machen, legen sie natürlich auch fest, in welche Richtung sie ihr Wissen vertiefen“, erklärt Silbermann. Das beziehe sich aber nur auf den praktischen Teil. „Der Unterricht an der Schule ist für alle gleich.“

Rund 78 Azubis werden an der Pflegeschule derzeit in drei Jahrgängen unterrichtet – zwei von ihnen noch nach dem alten System, einer nach dem neuen. Silbermann selbst hält den Austausch der verschiedenen Bereiche untereinander, der durch die Reform intensiviert wird, für sehr wichtig. „Das baut auch Barrieren ab.“ Sie selbst habe in ihrem beruflichen Alltag früher häufiger erlebt, dass es zu Problemen führen kann, wenn sich die unterschiedlichen Pflegebereiche nicht richtig kennen. „Der Austausch untereinander ist sehr bereichernd und ich glaube, dass die jetzige Reform die Pflege langfristig stärken wird.“

Eine Hoffnung, die auch die neuen Azubis hegen. „Insbesondere gegenüber der Altenpflege gibt es noch immer viele Vorurteile“, bedauert Winckler. So sei eine Krankenschwester meist besser angesehen als eine Altenpflegerin. „Ich hoffe, dass sich das mit der Reform langsam ein bisschen bessert.“ Das gelte natürlich auch für das gesamte Image der Pflege. Denn gerade in der Corona-Pandemie habe sich schließlich gezeigt, wie wichtig diese Berufe sind. Und so anstrengend insbesondere die Anfangszeit der Pandemie auch war, Winckler und Raasch haben währenddessen nie an ihrer Berufswahl gezweifelt. „Gerade in solch schwierigen Situationen ist man mit Herzblut dabei“, sagt Winckler. Und da pflichtet ihr auch Raasch bei. „Dann zeigt sich, wer wirklich für den Job gemacht ist.“ Sie habe hier in jedem Fall ihren absoluten Traumberuf gefunden. „Und ich finde es gut, dass jetzt auch in der Öffentlichkeit mehr über das Thema Pflege gesprochen und nachgedacht wird.“