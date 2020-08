Wer sich als ehrenamtlicher Seniorenbegleiter engagieren möchte, kann sich über die Kreisvolkshochschule Verden kostenlos qualifizieren lassen. (Patrick Pleul)

„Ich habe ein bisschen Zeit und möchte sie gerne an ältere Menschen verschenken, die etwas Gesellschaft oder Unterstützung suchen“ – mit diesen oder ähnlichen Worten wenden sich immer wieder Interessierte an den Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Verden, weiß die Kreisverwaltung zu berichten. „Das freut uns“, erklärt Daniela Benke vom Seniorenstützpunkt, „denn wir lernen in unseren Beratungsterminen häufig Senioren kennen, die einsam sind, weil der Partner verstorben ist, die keine Kinder haben oder deren Töchter und Söhne keine Zeit finden, sie zu besuchen, mit ihnen Gespräche zu führen, spazieren zu gehen, den Einkauf zu begleiten oder vieles mehr. Dann ist es schön, wenn sich jemand findet, der Freude daran hat, älteren Menschen Gesellschaft zu leisten.“

Die Suchenden auf beiden Seiten zusammenzuführen, ist eine der Aufgaben des Senioren- und Pflegestützpunktes. Möglicherweise könne der ältere Mensch mit der ergänzenden Unterstützung eines Begleiters sogar länger in der eigenen Wohnung bleiben, verrät Benke.

Wer sich als ehrenamtlicher Seniorenbegleiter engagieren möchte, kann sich über die Kreisvolkshochschule Verden (KVHS) kostenlos qualifizieren lassen. In der Regel einmal jährlich wird ein entsprechender Kurs im Landkreis angeboten.

50 Unterrichtsstunden

Seit 2009 wurden bereits 160 Frauen und Männer ganz unterschiedlichen Alters qualifiziert. Der nächste Kurs startet mit einem Info-Abend am 31. August in der KVHS in Achim. Er umfasst 50 Unterrichtsstunden, in denen Themen wie Kommunikation, Gesprächsführung, Informationen über Alterskrankheiten und rechtliche Aspekte auf dem Programm stehen. Hinzu kommt ein 20-stündiges Praktikum im begleitenden Dienst in einer Einrichtung der stationären Pflege oder einer Tagespflege.

Der erste Kennenlernbesuch zwischen Senior und Begleiter wird durch eine Mitarbeiterin des Senioren- und Pflegestützpunktes begleitet. Wenn die Chemie stimmt und beide sich regelmäßige Treffen vorstellen können, entscheiden sie ganz individuell, wie sie ihren Kontakt konkret gestalten wollen. Pflegeleistungen und Hilfe im Haushalt gehören aber nicht zu den Aufgaben der Begleiterinnen und Begleiter. „Die Seniorenbegleiter sollen den professionellen Angeboten keine Konkurrenz machen“, stellt Benke klar. „Unsere Begleiter erhalten aber von den Senioren eine kleine Aufwandsentschädigung.“

Das Coronavirus-Geschehen hat in den letzten Monaten auch Veränderungen für die Arbeit der Seniorenbegleiter mit sich gebracht. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wurden die Seniorinnen und Senioren längere Zeit überwiegend nur telefonisch begleitet, wenn dies möglich war. Nun beginnen langsam wieder die persönlichen Besuche. „Natürlich empfehlen wir die Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen wie beispielsweise Mindestabstände, Mund-Nasen-Bedeckung und Hygieneregeln. Auch möglicherweise noch bestehende Vorbehalte gegen einen direkten Kontakt werden selbstverständlich respektiert“, sagt Benke.

Wer eine Seniorenbegleitung sucht oder an der Qualifizierung zur Seniorenbegleitung teilnehmen möchte, erhält weitere Information bei Daniela Benke vom Senioren und Pflegestützpunkt, Telefon 0 42 31 / 1 54 89. Informationen gibt es auch online unter www.landkreis-verden.de/seniorenbegleitung.