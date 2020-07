Einblicke gibt Rolf Göbbert (mitte) in die historische Landwirtschaft, Ausblicke können dabei die Kinder auf der Maschine genießen. (Björn Hake)

Unter dem Motto „Landwirtschaft regional und historisch“ hat der der Nabu-Kreisverband Verden in dieser Woche an zwei Tagen eine kleine Tour rund um den Lauenhof in Langwedel veranstaltet. Dabei sollten die jungen und alten Teilnehmer interessante Einblicke in die regionale Landwirtschaft von früher erhalten. Besonders die Kinder hatten dabei mächtig Spaß.

„Das Zusammenspiel von Mensch, Natur und Tier hat die Vergangenheit maßlos geprägt“, berichtet Rolf Göbbert bei der Führung mit 15 Teilnehmern um das sieben Hektar große Terrain am Donnerstagvormittag. Göbbert ist selbst am Lauenhof aufgewachsen und kennt das Gebiet daher nur allzugut. Bei der knapp dreistündigen Führung ist dem 55-Jährigen eins besonders wichtig: „Die Kinder von heute verdienen es, mehr aus der Zeit von gestern zu erfahren. Denn Probleme aus der Zukunft können meist nur gelöst werden, wenn man ähnliche Ansätze aus der Vergangenheit kennt.“

Ein echtes Erlebnis

Rinder ziehen auf einem eingezäunten Gebiet ihre Kreise und nehmen Wasser aus einer kleinen erbauten Krippe zu sich. Auch Schafe, Gänse und Hühner sind auf der kleinen Hofstelle vertreten und erwecken die Aufmerksamkeit der zahlreichen Kinder. Für die Teilnehmer ist die Tour um den Lauenhof ein echtes Erlebnis. Viele wollen inmitten der Corona-Pandemie mal etwas Neues ausprobieren und für kurze Zeit die aktuelle Situation hinter sich lassen. So auch René Christoffel, der gemeinsam mit seinen Kindern angereist ist, und sich mit der regionalen Landwirtschaft weiter auseinandersetzen möchte: „Wir haben uns in den letzten Wochen sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Speziell die Kids sind sehr oft draußen und interessieren sich immer mehr für die alten Gerätschaften vom Opa.“

Aus einem ähnlichen Grund nimmt auch Bettina Meinerts teil. Die Hobby-Gärtnerin hat sich gemeinsam mit ihrem Sohn in den Sommerferien an einem eigenen kleinen Gemüsegarten versucht, der in einem Hochbeet Platz gefunden hat. „Mir ist es sehr wichtig, dass die Kinder etwas über die regionalen Gegebenheiten erfahren. Insgesamt ist die Tour auch sehr lehrreich gestaltet.“

Rolf Göbbert versucht in seinem Rundgang über den Lauenhof einiges über den Erhalt der Artenvielfalt durch Weidewirtschaftung zu vermitteln. Auch der Klimawandel und die damit verbundenen Folgen für die Landwirtschaft werden in einem Spaziergang durch den Nindorfer/Dauelsener Wald thematisiert. Immer wieder erzählt der zweite Vorsitzende des Nabu-Kreisverband Verden auch lustige Anekdoten aus seiner Kindheit, die bei den Teilnehmern das ein oder andere Lachen auslösen. „Es macht mir richtig viel Spaß von meinen Erfahrungen und Erlebnissen aus den letzten Jahrzehnten zu berichten. Das hier ist landschaftliche Geschichte zum Anfassen“, sagt Göbbert, der nun schon seit 21 Jahren bei der Deutschen Bahn arbeitet. Die anstehende Arbeit auf der kleinen Hofstelle, verbunden mit dem Schutz der zahlreichen vom Aussterben bedrohter Haustierrassen, sieht er als eine Art Ausgleich zum täglichen Berufsalltag: „Es ist ein wirklich schöner Teil meines Lebens.“

Die Welt wird stetig digitaler und schreitet in Sachen Entwicklung immer weiter voran. So finden in der Schule Themen wie die landwirtschaftliche Selbstversorgung nur noch selten Platz. Göbbert will den Bildungsstätten aber deswegen keinen Vorwurf machen: „Die Schulen haben für so eine umfangreiche Erläuterung einfach nicht die vorhandenen Möglichkeiten. Dennoch finde ich es sehr wichtig, dass die Kinder über die umfangreichen Themenfelder der Landwirtschaft informiert werden.“ Abgeschlossen wird der Rundgang mit einem gemeinsamen Grillen. Probieren dürfen die Teilnehmer hierbei Rinder- und Schafsbratwurst – natürlich aus eigener Produktion.