Die Ottersberger Feuerwehr hat sich 1902 zum Stiftungsfest vor „Gieschen's Hotel“ am heutigen Kreisel aufgestellt. (Kulturverein im Rektorhaus)

Wer kann sich aus seiner frühesten Kindheit noch daran erinnern, wie das Wümmedorf Ottersberg in den Goldenen Zwanzigern des vorigen Jahrhunderts ausgesehen hat? Es dürfte nicht mehr allzu viele Zeitzeugen aus der Epoche des Wirtschaftsaufschwungs geben, die für die Blütezeit der deutschen Kunst, Kultur und Wissenschaft steht.

Also haben sich der Ottersberger Archivar Günther Wiggers und sein Team aus dem Kulturverein im Rektorhaus um Friedrich Bartels und Jochen Mahnke eine Alternative überlegt, wie man den Menschen aus dieser Region die Erinnerungen aus der Ära etwa zwischen 1924 und 1929 zugänglich machen könnte. Gelingen soll dies nunmehr mit dem neuen Bildkalender „Historische Ansichten“, der laut Friedrich Bartels ab dem 26. September erhältlich sein soll.

Seit fast 20 Jahren stellt Günther Wiggers in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein im Rektorhaus alte Fotos zusammen und bringt den historischen Kalender für das kommende Jahr auf den Markt. Auch dieses wegen der Corona-Pandemie besondere Jahr soll da keine Ausnahme bilden. Rechtzeitig zum letzten Jahresviertel 2020 wird das neueste Werk aus der Reihe der beliebten historischen Bildkalender erscheinen.

Zu viel verraten möchte Friedrich Bartels natürlich noch nicht, um dem Betrachter die Spannung nicht zu nehmen. Doch einige Appetitanreger dürfen es schon sein. So sind auf einem Kalenderbild fünf Frauen mit großen Hüten zu sehen, die auf den Eisflächen der Wümmewiesen auf Schlittschuhen unterwegs sind.

Kameraden beim Stiftungsfest

Neun Männer und zwei Pferde bewerkstelligten derweil im Jahr 1925 das Auskoffern eines Kellers für ein Wohnhaus an der Langen Straße. Auch dieses historische Bilddokument gibt es zu sehen. Ebenso wie eine Kapelle der Reichswehr, die einst zur Freude der Dorfjugend vor der Sattlerei und dem späteren Möbelhaus von Bargen aufgespielt hat. Und auf dem Juni-Bild sind zwei junge Frauen abgebildet, die in den 1940er-Jahren auf der Motorhaube eines Autos vor dem Haus des Omnibusunternehmers Hinrich Frese posieren.

Das Titelbild ist allerdings diesmal der Ottersberger Feuerwehr gewidmet. Die Aufnahme zeigt die Freiwillige Feuerwehr beim Stiftungsfest im Jahr 1902, als sich die Kameraden vor dem Gieschen‘s Hotel – am heutigen Kreisel – aufgestellt hatten. Die einst äußerst beliebte Kapelle Frohsinn unter der Regie von Fritz Worthmann, die sich in den 1950er-Jahren in Combo Fidelio umbenannt hatte, ist auf dem Dezember-Bild des historischen Kalenders zu sehen.

Der Ottersberger Kulturverein im Rektorhaus verkauft die Kalender und weitere Publikationen der Geschichtswerkstatt am Sonnabend, 26. September, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im Rewe-Markt in Ottersberg und in der Folge in den Geldinstituten und Buchläden des Ortes.