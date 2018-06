Noch sind die Sommerferien nicht ganz da und davor gibt es ja auch noch die Zeugnisse, die zumeist mit familiärer Aufregung verbunden sind. Für sämtliche Fragen, Nöte, Ängste rund um das Zeugnis stellt die Niedersächsische Landesschulbehörde am Mittwoch, 27. Juni, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr daher Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung. Unter der Telefonnummer 0 42 61 / 84 06 30 oder unter der E-Mail-Adresse zeugnishotline@nlschb.niedersachsen.de können Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, Erziehungsberechtigte und andere Ratsuchende ihre Fragen oder ihren Kummer loswerden. Für Antworten und Unterstützung sorgen dann am anderen Ende der Leitung Schulpsychologinnen und Schulpsychologen der Landesschulbehörde.