Blitzschnell zugreifen musste Guido Neumann beim Bierdeckelschnappen. (Björn Hake)

Bereits von draußen konnte man die Jubelrufe hören: Beim „3. Kneipensport Mehrkampf“ bei „Multiball“ in Etelsen ging es wieder hoch her – beim Bierdeckel schnappen, Beer Pong, Darts, Kickern und Flippern. Die Teilnehmer mussten sich gleich in mehreren Disziplinen beweisen. Das sorgte für viel Spaß, aber auch der sportliche Ehrgeiz kam nicht zu kurz.

Seit Anfang 2018 finden in der Langwedeler Flipperhalle „Multiball“ solche Wettkämpfe statt. Auch beim dritten Mal fanden sich zahlreiche Teams zusammen, um in den verschiedenen Spielen gegeneinander anzutreten. Insgesamt 19 Runden galt es zu gewinnen, um am Ende als Siegerteam ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Auf großen Bildschirmen an den Wänden konnte jedes Team jederzeit beobachten, wo es gerade in der Tabelle steht.

20 Teams am Start

Insgesamt 20 Mannschaften nahmen am Mehrkampf teil. Ein Team bestand immer aus zwei Personen. Diese setzten sich manchmal aus Freunden, aber auch aus Familienmitgliedern zusammen. Sogar Darts-Vereinsmitglieder, in passenden Trikots, bildeten ein Duo. Bei der Namensvergabe wurde ebenfalls nicht an Kreativität gespart. „Kelly Family 2.0“ oder „One and a half Man“ waren nur einige der Teambezeichnungen. Viele der Teams bestanden aus Stammgästen des „Multiballs“. Auch die amtierenden Sieger der jüngsten „Kneipensport Mehrkämpfe“ nahmen wieder unter ihrem Teamnamen „Hab ich vergessen…wie war der nochmal“ teil.

Bis zu sechs Stunden waren die Gäste mit den Wettkämpfen beschäftigt. Gleich mehrere Runden musste jeder in den Kategorien Bierdeckelschnappen, Bierpong, Darts, Kicker und Flipper bestehen. Dabei wurde darauf geachtet, dass jedes Team möglichst einmal gegeneinander antritt. Das bedeutete viel Arbeit für Stefan Vesterling, Organisator der Spiele und Inhaber des „Multiballs“. „Da muss halt alles spontan zusammengeschustert werden“, meinte er über die Organisation. So konnten die dritten „Kneipenspiel Mehrkämpfe“ auch dieses Mal erst eine Stunde später als geplant stattfinden. Trotzdem nimmt Vesterling die Vorbereitung seines Wettkampfes sehr ernst. Zu jedem einzelnen Spiel lagen detaillierte Regeln vor, die alle an die offiziellen Regeln der Kneipensportarten angelegt sind.

Tipps vom Meister

Die Wettkämpfer nahmen diese Vorgaben sehr ernst und zeigten konzentrierte und engagierte Leistungen. Unter ihnen war auch Guido Neumann, amtierender Bierdeckelschnappmeister. Dieser musste gleich zu Beginn in einer harten Runde Bierdeckelschnappen gegen das Team „Stainless Warriors“ antreten. Bereits beim ersten Versuch schied sein Teamkollege, mit dem er das Team „Wir fühlen uns wie Disco“ bildete, aus. Mit ruhiger Hand stellte Neumann sogar einen persönlichen Rekord von 63 Bierdeckeln auf. Am Ende musste er sich dann aber doch der zahlenmäßigen Überlegenheit seiner Gegner geschlagen geben. Neumann erklärte, worauf es bei diesem Spiel ankommt. "Nämlich darauf, dass die Karten genau in der Mitte liegen und in etwa 49 Prozent über die Tischkante gucken.“ Auch die anderen Gäste zeigten ähnliches Engagement beim Spielen. Da wurde auch schon mal versucht die, Flugbahn von Dartpfeilen zu berechnen oder am Kickertisch gerüttelt, damit es doch noch zum Tor kommt.

Trotz des Namens seien die „Kneipen Mehrkämpfe“ aber nicht nur etwas für Kneipenbesucher. „Es geht um die Geselligkeit“, sagte Stefan Vesterling. „Es ist für den einen halt abschreckend und für den anderen nicht.“ Vesterlings Wunsch ist es, den Kneipensport breiter aufzustellen. Neben den schon etablierten Sportarten wie Darts und Billard soll nun das Flipperspiel dazu kommen. Deswegen soll es auch in Zukunft Kneipensport Wettkämpfe im “Multiball“ geben. „Eventuell mit noch einer Kategorie“, verriet Stefan Vesterling bereits für das nächste Mal.