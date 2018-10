Stephan Leenen hat in der Stadtbibliothek Achim, deren Leiter er ist, seinen neuen Krimi "Der Tibeter" vorgestellt. (Björn Hake)

Die Kommissare bleiben, die Figuren auch – falls sie denn überleben. Es sei schon ein wenig her, ein Jahr vielleicht, dass Spannungen zwischen China und Tibet weltweit einmal mehr für Schlagzeilen gesorgt hätten. Sowohl das politische Geschehen als auch das Land und die Menschen, die dort leben, übten auf ihn einen besonderen Reiz aus, erklärte Autor Stephan Leenen im Vorfeld seiner Lesung am Donnerstagabend. Etwa 20 Krimi-Begeisterte hatten sich in den Räumen der Achimer Stadtbibliothek versammelt, deren Leiter Leenen ist, um mehr über den vierten Fall in der Serie „Spreenebel“ zu erfahren. Der scheint die Hauptkommissare Ziether und Bredehorst in „Der Tibeter“ erneut vor schier unlösbare Aufgaben zu stellen.

„Der Autor sitzt, und ich freue mich, im Namen des Fördervereins der Stadtbibliothek eine kleine, aber feine Zuhörerschar begrüßen zu dürfen“, hieß Rüdiger Dürr die Anwesenden willkommen. Angesicht gedämpften Lichts und wohliger Wärme erinnere er sich noch genau an die Präsentation von „Blutroter Wahn“, des ersten Bandes, in der Hünenburg an der Schwedenschanze. „Unter freiem Himmel fand das statt, und es hat in Strömen geregnet.“

Anfang mit Gedichten

Er schreibe schon, seit er 13 ist, beschrieb der Autor die Leidenschaft für Literatur. „Zunächst Gedichte, die nie veröffentlicht wurden – wie das Pubertierende so machen.“ Irgendwie sei diese Begeisterung wohl in den Genen verankert, denn auch Schwester Maria Anna Leenen teile seine Liebe zum geschriebenen Wort und habe schon mehrere Bücher veröffentlicht.

Gleich nach dem kurzen Einblick in sein Schaffen begann der Literat damit, Spannung aufzubauen und Neugier zu wecken auf den Fortgang der Reihe, der er noch einen fünften Teil hinzufügen will. „Auch wenn die Protagonisten natürlich fiktiv sind, bleibe ich immer nah an der Realität“, der Rahmen sei jeweils gewissenhaft recherchiert.

„Am Berliner Ostbahnhof werden Leichenteile gefunden“, tauchte Leenen ein in den Stoff, der den Zuhörern schnell Schauer über den Rücken laufen ließ. „Wer hat den Körper des Toten so übel zugerichtet? Und warum? Während die Hauptkommissare Ralf Ziether und Britt Bredehorst die näheren Umstände aufzuklären versuchen, beunruhigt ein Schwarm wilder Geier die Berliner Öffentlichkeit, und auch der chinesische Anwalt der Hinterbliebenen macht mächtig Ärger.

Politische Brisanz

Die Spuren führen immer wieder nach Tibet, in das ferne zentralasiatische Hochland und verleihen damit den Ermittlungen eine zusätzliche politische Brisanz. Darüber hinaus bleibt es nicht bei dem einen Toten, denn irgendjemand treibt mit den beiden Kriminalisten ein böses Spiel. Irgendwann sieht sich Ralf Ziether den schwierigen Ermittlungen sowohl physisch als auch psychisch nicht mehr gewachsen und erleidet einen Zusammenbruch, dem die Einweisung in eine Spezialklinik folgt. Erst dort, hinter den scheinbar undurchdringlichen Mauern des Krankenhauses, enthüllt sich dem Kriminaler das unfassbare Ausmaß des aktuellen Falls.

Dem im Juni dieses Jahres erschienenen Krimi „Der Tibeter“ sind die Werke „Blutroter Wahn“, „Missbrauchte Seelen“ und „Ikarus“ vorangegangen. Gänsehaut-Feeling ist bei den Themen Drogen, Prostitution, Mord und Korruption obligatorisch, Spannung begleitet den Leser also von der ersten bis zur letzten Seite.