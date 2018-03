Noch kann man mit dem Auto den Brückenzug über das Weserwehr in Intschede passieren. Im Dezember wird die Brücke dann gesperrt. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Die Zeit läuft: Nicht einmal mehr ein Jahr dauert es, dann wird die Brücke über das Weserwehr in Intschede gesperrt. Die Fakten sind klar: Der Brückenzug ist aufgrund des baulichen Zustandes für den Fahrzeugverkehr nicht mehr befahrbar und wird daher, wie bereits berichtet, zum Stichtag 1. Dezember 2018 geschlossen. Mit dem Neubau der Brücke soll dann Mitte 2019 begonnen werden. Die Sperrung wird Auswirkungen auf den Straßenverkehr im Landkreis Verden haben, der einigen Menschen jetzt schon die Sorgenfalten auf die Stirn treibt.

Einer von diesen Menschen ist Achim Stemmann aus Thedinghausen. Für ihn Anlass genug, als Bürger einen Antrag an den Landkreis Verden zu richten, in dem er während der Sperrzeit als Provisorium den Aufbau einer Pontonbrücke oder die Einrichtung einer Fährverbindung über die Weser fordert. Stemmann führt in seinem Antrag aus, dass nach einem aktuellen Verkehrsgutachten von einem Verkehrsaufkommen in einer Größenordnung von über 3000 Fahrzeugen pro Tag über die Brücke auszugehen sei. "Geht man von einem Umweg von mindestens zehn Kilometern pro Fahrzeug aufgrund der Sperrung aus, ergäben sich allein für längere Fahrtstrecken über drei Jahre Bauzeit zusätzliche Fahrtkosten von knapp 10 Millionen Euro", rechnet er vor. Hinzu kämen Verluste durch Umsatzeinbußen für Gewerbetreibende, sodass durch die Brückensperrung mit einem volkswirtschaftlichen Gesamtschaden in einer Größenordnung von weit über 10 Millionen Euro gerechnet werden müsse.

Stemmann befürchtet zudem, dass nicht nur die über 3000 täglichen Nutzer der Intscheder Brücke betroffen seien, "sondern alle Verkehrsteilnehmer, die auf die tägliche Weserquerung im Landkreis angewiesen sind". Durch die Verkehrsverlagerung würden die bereits überlasteten Brennpunkte Ueser Kreuzung in Achim sowie die Hönischer Kreuzung beziehungsweise Verdener Nordbrücke/Kreisel endgültig überfordert. Weiter würde sich die Verkehrslage verschärfen, falls die geplante Amazon-Ansiedlung in Achim Realität würde, schreibt Stemmann im Antrag.

Trotz der Einwände Stemmanns sind die Erfolgschancen seines Antrags gering. Zuletzt hatte der Landkreis im November 2017 im Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschuss über die Sperrung und eine mögliche Pontonbrücke gesprochen (wir berichteten). Dort hieß es von der Kreisverwaltung, dass man diese Möglichkeit bereits geprüft habe, es kaum entsprechende Brücken dieser Länge in Europa gäbe und die Kosten dafür bei über einer Million Euro liegen würden.

Das Thema Intscheder Wehr scheint aber im Kreishaus momentan ganz oben auf der Liste der wichtigen Angelegenheiten zu liegen. Denn Landrat Peter Bohlman selbst hat nun in einem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, auf den Antrag von Achim Stemmann reagiert. "Mit der Thematik, wie die vielschichtigen Probleme zumindest abgemildert werden können, die sich aus der Sperrung ergeben, haben sich in der Vergangenheit sowohl die Kreisverwaltung als auch die politischen Gremien des Landkreises ausgiebig beschäftigt", schreibt Bohlmann.

Laut Landrat würde eine Pontonbrücke auch schon daran scheitern, dass das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Verden (WSA) voraussichtlich nicht die erforderliche schifffahrtsrechtliche Genehmigung erteilen würde. "Auch die Verkehrssicherungspflicht ist äußerst strittig, von der technischen Realisierbarkeit bis hin zu den immensen Kosten ganz zu schweigen." Auch hinsichtlich einer möglichen Fähre habe es Gespräche mit dem WSA Verden gegeben. "Letztendlich hat sich auch eine Fährverbindung nicht als realisierbar erwiesen", schreibt Bohlmann.

Die Kreisverwaltung führt laut Bohlmanns Ausführungen derzeit Gespräche mit dem Zweckverband Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), ob eine Verstärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs während der Sperrzeit möglich ist. Im Frühjahr dieses Jahres sollen die Nutzer des Weserwehrs befragt werden, um zu ermitteln, wie viele Pendler einen verbesserten ÖPNV nutzen würden.