Es war der 18. September 2017, als ein 75-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Embsen unterwegs war. Der Mann fuhr Richtung Achim, als sein Wagen plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Wie Zeugen und die Polizei hinterher schilderten, seien zunächst diverse Autofahrer an dem Wrack vorbeigefahren, ohne anzuhalten und an der Unglücksstelle zu helfen. Das erledigte hingegen ein Mann aus Horstedt, der nicht lange fackelte. Als der 38-Jährige das Unglück sah, hielt er an, stieg aus, zog das Opfer aus dem verformten Auto und leistete Erste Hilfe. Ein 58-jähriger Achimer sicherte derweil den Unfallort ab. „Sie haben vorbildlich agiert“, lobte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz nun die Zivilcourage der beiden Männer. Ihnen gelang aber nicht, was auch der Rettungsdienst und ein Notarzt später nicht schafften: den 75-Jährigen zu retten.

So stellt sich nur einer der Fälle dar, für die die Polizei nun Menschen aus den Landkreisen Verden und Osterholz geehrt hat, um ihre Wertschätzung auszudrücken. Das passiert ein Mal im Jahr ohne Vorankündigung, ohne Presse und ohne die Namen der Helfer zu nennen. „Vielfach wird über eine zunehmende Gleichgültigkeit in unserer Gesellschaft diskutiert und über ein angeblich wachsendes Desinteresse am Schicksal des Nächsten berichtet“, hat die Polizei im Nachgang zur Ehrung mitgeteilt.

Unbestritten gebe es Fälle „von abstoßender Sensationsgier“, in denen Menschen am Unfallort lieber mit Smartphones filmen anstatt den Verunglückten zu helfen. Aber: „Außer Acht lassen darf man nicht all jene Menschen, die Betroffenheit zeigen, die ganz selbstverständlich Hilfe anbieten, wenn andere in Not sind.“ Sieben solcher Bürgerinnen und Bürger, die im vergangenen Jahr auf ganz unterschiedliche Art und Weise geholfen oder der Polizei entscheidende Hinweise gegeben haben, hat Uwe Jordan, Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, nun ausgezeichnet.

Unter den zu Ehrenden befand sich ein damals 52-jähriger Mann aus Etelsen, der am 29. Januar vergangenen Jahres bemerkte, wie sich im Nachbargebäude An der Eisenbahn in Langwedel-Etelsen ein Feuer entwickelte. Auch er zögerte nicht lange und alarmierte die gefährdeten Hausbewohner und die Feuerwehr. Einen gehbehinderten Bewohner trug er sogar aus dem Gebäude.

Einer 27-jährigen Oldenburgerin und ihrem 30-jährigen Freund kam am 25. Juni 2017 ein junger Mann auf dem Adolph-Kolping-Weg in Verden verdächtig vor, der eine Damenhandtasche bei sich trug. Sie hielten den jungen Mann kurzerhand fest, bis die hinzu gerufene Polizei eintraf. Es stellte sich wenig später heraus, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Handtaschenräuber handelte. „Wir konnten später sogar einen Mittäter der Raubtat ermitteln“, heißt es dazu von der Polizei.

Uwe Jordan betonte, dass es ganz unabhängig vom Einzelfall wichtig sei, zumindest den Notruf zu wählen oder andere Personen hinzuzurufen. „Niemand muss sich selbst in Gefahr bringen.“ Bürger müssten in Bruchteilen von Sekunden die Entscheidung treffen: helfen oder weitergehen? „Sie haben sich richtig entschieden und gehandelt“, lobte der Inspektionsleiter die Auszuzeichnenden.

Die couragierten Helfer, die zum Teil von ihren Angehörigen begleitet wurden, schilderten bei dieser Gelegenheit natürlich noch mal, was sie in den Extremsituationen erlebt und gedacht haben. Und auch die Ermittler, die die jeweiligen Fälle bearbeitet haben, waren bei der Ehrung anwesend. Sie erklärten den Helfern detailliert, wie die einzelnen Fälle weiterbearbeitet wurden und wie wichtig jeder einzelne Beitrag war – sowohl für die Polizei, um Ermittlungserfolge zu feiern als auch für die Menschen in ihren Notsituationen.